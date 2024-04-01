Монобанк не працює — що сталося

У роботі Monobank стався збій — користувачі не можуть авторизуватися
У додатку monobank стався технічний збій. Користувачі повідомляють, що це виражається у двох формах — або користувач не може увійти до програми (зависає на заставці), або після входу не може здійснювати платежі.
Інформація про збій шириться у мережі.
Наразі у додатку зверху меню виникає повідомлення "Здається, наш кіт облажався. Спробуйте ще раз".
Інформацію про збій у системі підтвердив і співзасновник Моно Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.
У службі підтримки monobank збій підтвердили і запевнили, що технічні служби вже працюють над його усуненням.
"Вибачте, будь ласка, зараз є складнощі на нашій стороні, які можуть позначитися на вашій роботі з додатком чи з проведенням платежів. Це питання вже передано на максимально високий рівень, і наші фахівці працюють, щоб якнайшвидше виправити. Будь ласка, дайте нам трохи часу", – пояснив менеджер monobank.
Він рекомендував почекати з проведенням платежів, а якщо кошти вже були надіслані та не дійшли – не проводить повторних перерахувань.
На питання про термін усунення збою, в monobank кажуть, що проблема буде вирішена протягом дня.
Нагадаємо, нещодавно на Monobank вже здійснювали потужну DDoS-атаку. У січні 2024 року атаки на мобільний банк тривали майже весь день.
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