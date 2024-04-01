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У роботі Monobank стався збій — користувачі не можуть авторизуватися

1 квітня 2024 13:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Монобанк не працює — що сталося
Телефон на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У додатку monobank стався технічний збій. Користувачі повідомляють, що це виражається у двох формах — або користувач не може увійти до програми (зависає на заставці), або після входу не може здійснювати платежі.

Інформація про збій шириться у мережі.

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Наразі у додатку зверху меню виникає повідомлення "Здається, наш кіт облажався. Спробуйте ще раз".

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Джерело: скриншот

Інформацію про збій у системі підтвердив і співзасновник Моно Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

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Джерело: скриншот

У службі підтримки monobank збій підтвердили і запевнили, що технічні служби вже працюють над його усуненням.

"Вибачте, будь ласка, зараз є складнощі на нашій стороні, які можуть позначитися на вашій роботі з додатком чи з проведенням платежів. Це питання вже передано на максимально високий рівень, і наші фахівці працюють, щоб якнайшвидше виправити. Будь ласка, дайте нам трохи часу", – пояснив менеджер monobank.

Він рекомендував почекати з проведенням платежів, а якщо кошти вже були надіслані та не дійшли – не проводить повторних перерахувань.

На питання про термін усунення збою, в monobank кажуть, що проблема буде вирішена протягом дня.

Нагадаємо, нещодавно на Monobank вже здійснювали потужну DDoS-атаку. У січні 2024 року атаки на мобільний банк тривали майже весь день.

monobank
Україна
банки
гроші

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