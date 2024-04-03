В России сократилось количество банков, работающих с участием капитала нерезидентов

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

В России за прошлый год сократилось количество банков, работающих с участием капитала нерезидентов. Однако в настоящее время в РФ до сих пор функционирует почти 100 таких учреждений.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в своем Telegram-канале.

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В 2023 году количество банков, работающих с участием капитала нерезидентов, уменьшилось на двенадцать со 108 до 96 (в 2022 году численность банков с иностранным капиталом уменьшилась со 115 до 108). Это привело к сокращению инвестиций нерезидентов в уставные капиталы работающих в России банков на 9% (до 335,5 миллиардов рублей).

Гетманцев отметил, что оставленные почти сотня банков, а также их общая доля в системе, не только значительное количество, но и на третьем году войны становится достаточно симптоматическим явлением. Он напомнил, что подобная ситуация уже имела место 80-90 лет назад в одном государстве в самом сердце Европы.

Тогда также нашлись те, кто легко, ради прибыли, соглашался не замечать ничего вокруг и продолжать работать в "новых обстоятельствах". Но после войны многим пришлось отвечать за свои действия на "непростые вопросы".

Нардеп отметил, что после окончания войны многим придется услышать свою порцию "непростых вопросов". К примеру:

Почему эти банки безотказно кредитовали предприятия российского ОПК, продукция которых в режиме 24/7 убивала украинцев?

Какой суммой уплаченных налогов в бюджет России подпитывали войну?

Как давали льготные кредиты и списывали проценты "героям с.в.о."?

Доплачивали ли своим мобилизованным сотрудникам материальную помощь за участие в "асвабаждении Украины от фашистов"?

Какими схемами пользовались, производя платежи на фирмы-прокладки из "дружественных" россии стран за поставку подсанкционной продукции?

"Вопросы будут и к тем иностранным менеджерам, кто защищал необходимость продолжения ведения бизнеса непосредственно в России, способствовал или принимал непосредственное участие в сомнительных и грязных сделках, так и к тем топам в материнских компаниях банковских групп, кто покрывал продолжение деятельности в государстве-агрессоре, променив свои имя и репутацию на заработки своего работодателя на войне", — добавил Гетманцев.

Что еще нужно знать

Напомним, американская компания PepsiCo запустила первую очередь завода снеков и соленых закусок в России. Мощность производства – 60 000 тонн в год.

Мы также писали, что Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны. Представители компании после начала полномасштабного вторжения РФ пообещали, что уйдут с российского рынка, однако Vici не останавливает свои мощности в государстве-агрессоре.