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У Росії працює близько 100 іноземних банків — Гетманцев розповів деталі

3 квітня 2024 11:48
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Ірина Шпак
редактор
У Росії скоротилася кількість банків, що працюють за участю капіталу нерезидентів
Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У Росії за минулий рік скоротилася кількість банків, які працюють за участю капіталу нерезидентів. Проте наразі в РФ досі функціонує майже 100 таких установ.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

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У 2023 році кількість банків, які працюють за участю капіталу нерезидентів, зменшилась на дванадцять із 108 до 96 (у 2022 році чисельність банків з іноземним капіталом зменшилась зі 115 до 108). Це призвело до скорочення інвестицій нерезидентів у статутні капітали діючих у Росії банків на 9% (до 335,5 млрд рублів).

Гетманцев відзначив, що залишені майже сотня банків, а також їхня загальна частка у системі, не лише є значною кількістю, але й на третьому році війни стає досить симптоматичним явищем. Він нагадав, що подібна ситуація вже мала місце 80-90 років тому в одній державі у самому серці Європи.

Тоді також знайшлися ті, хто легко, заради прибутків, погоджувався не помічати нічого навкруги і продовжувати працювати у "нових обставинах". Але після війни багатьом довелося відповідати за свої дії на "непрості запитання".

Нардеп зазначив, що після закінчення війни багатьом доведеться почути свою порцію "непростих запитань". Наприклад:

  • Чому ці банки безвідмовно кредитували підприємства російського ОПК, продукція яких в режимі 24/7 вбивала українців? 
  • Якою сумою сплачених податків до бюджету росії підживлювали війну? 
  • Як давали пільгові кредити та списували відсотки "героям с.в.о."? 
  • Чи доплачували своїм мобілізованим співробітникам матеріальну допомогу за участь в "асвабаждении Украины от фашистов"? 
  • Якими схемами користувались, проводячи платежі на фірми-прокладки з "дружніх" росії країн за постачання підсанкційної продукції?

"Питання будуть і до тих іноземних менеджерів, хто захищав необхідність продовження ведення бізнесу безпосередньо у росії, сприяв чи брав особисту участь у сумнівних і брудних оборудках, так і до тих топів у материнських компаніях банківських груп, хто покривав продовження діяльності у державі-агресорі, промінявши свої ім’я та репутацію на заробітки свого роботодавця на війні", — додав Гетманцев.

Що ще треба знати

Нагадаємо, американська компанія PepsiCo запустила першу чергу заводу снеків і солоних закусок у Росії. Потужність виробництва — 60 000 тонн на рік.

Ми також писали, що Національне агенство з питань запобігання корупції внесло Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни. Представники компанії після початку повномасштабного вторгнення РФ пообіцяли, що підуть з російського ринку, однак Vici не зупиняє свої потужності у державі-агресорці.

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