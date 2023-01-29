Экономическая ситуация в рф: Банк россии заявил о проблемах из-за засекречивания экономических показателей

Центробанк россии добивается рассекречивания данных об экономике

В Банке россии признали, что засекречивание экономических показателей стало проблемой для самой власти. Засекречивание ряда макроэкономических показателей и корпоративных отчетностей создало сложности в оценке экономической ситуации в россии для самих властей.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Банка россии.

Проблемы из-за закрытости данных

Источники газеты сообщают, что российский центробанк борется за рассекречивание статистики.

"Непрозрачность статистики создает проблемы даже для находящихся внутри системы", — заявил собеседник издания.

Отмечается, что отсутствие данных по большему количеству экономических показателей настолько запутало картину, что даже некоторые политики оказались удивлены способностью россии переносить санкции.

Источники издания сообщают, что наиболее активно за рассекречивание большей части экономических данных выступает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Раскрытие экономических данных, помимо "чувствительной информации", необходимо, чтобы инвесторы могли вкладываться в ценные бумаги, говорила Набиуллина в декабре.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил засекречивание данных тем, что "против россии ведется гибридная война, в том числе экономическая". По его словам, все, кто участвует в формировании экономической политики россии, имеют доступ ко всему спектру статистических данных.

Изоляция путина

Источники издания также отмечают, что из-за эпидемиологических мер и роста обеспокоенности проблемами безопасности путин оказался в зависимости от сторонников эскалации ситуации, которые пытаются держать экономический блок правительства на расстоянии от президента. "Ястребы", в свою очередь, говорят путину лишь "то, что он хочет услышать", поэтому он принимает "плохие решения", сказал один из экс-чиновников.

Почему россия засекретила данные

После начала войны в Украине и введения западных санкций российские власти засекретили ряд макроэкономических данных, включая статистику внешней торговли, данные о банковской системе, исполнении федерального бюджета, золотовалютные резервы, энергопотребление, добычу и экспорт нефти.

Закрытие этих данных затрудняет оценку реальных масштабов проблем в российской экономике. Публикуемые статистичные показатели при этом часто не стыкуются друг с другом.

Напомним, ранее российский диктатор владимир путин принял участие в совещании с чиновниками по экономике. Несмотря на то, что война забирает в россии огромные ресурсы, а экономика страдает из-за санкций, российский лидер пытается представить как повод для оптимизма крайне низкие показатели.

Также сообщалось, что в россии могут повысить налоги, если стоимость нефти не оправдает ожиданий 2023 года. Страна становится слишком зависимой от доходов от черного золота, чтобы поддерживать бюджет на фоне наращивания расходов на войну против Украины.