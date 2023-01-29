Економічна ситуація у рф: Банк росії заявив про проблеми через засекречення економічних показників

Центробанк росії добивається розсекречення даних про економіку

У Банку росії визнали, що засекречення економічних показників стало проблемою самої влади. Засекречення низки макроекономічних показників та корпоративних звітностей створило складнощі в оцінці економічної ситуації в росії для самої влади.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на високопоставленого співробітника Банку росії.

Проблеми через закритість даних

Джерела газети повідомляють, що російський центробанк бореться за розсекречення статистики.

"Непрозорість статистики створює проблеми навіть для тих, хто перебуває усередині системи", — заявив співрозмовник видання.

Зазначається, що відсутність даних за більшою кількістю економічних показників настільки заплутала картину, що навіть деякі політики виявилися здивовані здатністю росії переносити санкції.

Джерела видання повідомляють, що найактивніше за розсекречення більшої частини економічних даних виступає глава ЦБ Ельвіра Набіулліна. Розкриття економічних даних, крім "чутливої інформації", необхідно, щоб інвестори могли вкладатися в цінні папери, говорила Набіулліна в грудні.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков пояснив засекречування даних тим, що "проти росії ведеться гібридна війна, зокрема й економічна". За його словами, всі, хто бере участь у формуванні економічної політики рф, має доступ до всього спектру статистичних даних.

Ізоляція путіна

Джерела видання також зазначають, що через епідеміологічні заходи та зростання стурбованості проблемами безпеки путін опинився у залежності від прихильників ескалації ситуації, які намагаються тримати економічний блок уряду на відстані від президента. "Яструби", у свою чергу, кажуть путіну лише "те, що він хоче почути", тому він ухвалює "погані рішення", сказав один із ексчиновників.

Чому росія засекретила дані

Після початку війни в Україні та введення західних санкцій російська влада засекретила низку макроекономічних даних, включаючи статистику зовнішньої торгівлі, дані про банківську систему, виконання федерального бюджету, золотовалютні резерви, енергоспоживання, видобування та експорт нафти.

Закриття цих даних робить складною оцінку реальних масштабів проблем у російській економіці. Статистичні показники, що публікуються, при цьому часто не стикуються один з одним.

Нагадаємо, раніше російський диктатор володимир путін взяв участь у нараді з урядовцями щодо економіки. Попри те, що війна забирає у рф величезні ресурси, а економіка страждає через санкції, російський лідер намагається подати як привід для оптимізму вкрай низькі показники.

Також повідомлялося, що у росії можуть підвищити податки, якщо вартість нафти не виправдає очікувань 2023 року. Країна стає надто залежною від доходів від "чорного золота", щоб підтримувати бюджет на тлі нарощування витрат на війну проти України.