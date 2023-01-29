Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow У росії визнали, що приховування даних про економіку вилізло путінському режиму боком, — FT arrow

У росії визнали, що приховування даних про економіку вилізло путінському режиму боком, — FT

29 січня 2023 13:13
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Економічна ситуація у рф: Банк росії заявив про проблеми через засекречення економічних показників
Центробанк росії добивається розсекречення даних про економіку
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Банку росії визнали, що засекречення економічних показників стало проблемою самої влади. Засекречення низки макроекономічних показників та корпоративних звітностей створило складнощі в оцінці економічної ситуації в росії для самої влади. 

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на високопоставленого співробітника Банку росії. 

Читайте також:

Проблеми через закритість даних

Джерела газети повідомляють, що російський центробанк бореться за розсекречення статистики.

"Непрозорість статистики створює проблеми навіть для тих, хто перебуває усередині системи", — заявив співрозмовник видання.

Зазначається, що відсутність даних за більшою кількістю економічних показників настільки заплутала картину, що навіть деякі політики виявилися здивовані здатністю росії переносити санкції. 

Джерела видання повідомляють, що найактивніше за розсекречення більшої частини економічних даних виступає глава ЦБ Ельвіра Набіулліна. Розкриття економічних даних, крім "чутливої інформації", необхідно, щоб інвестори могли вкладатися в цінні папери, говорила Набіулліна в грудні. 

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков пояснив засекречування даних тим, що "проти росії ведеться гібридна війна, зокрема й економічна". За його словами, всі, хто бере участь у формуванні економічної політики рф, має доступ до всього спектру статистичних даних.

Ізоляція путіна

Джерела видання також зазначають, що через епідеміологічні заходи та зростання стурбованості проблемами безпеки путін опинився у залежності від прихильників ескалації ситуації, які намагаються тримати економічний блок уряду на відстані від президента. "Яструби", у свою чергу, кажуть путіну лише "те, що він хоче почути", тому він ухвалює "погані рішення", сказав один із ексчиновників. 

Чому росія засекретила дані

Після початку війни в Україні та введення західних санкцій російська влада засекретила низку макроекономічних даних, включаючи статистику зовнішньої торгівлі, дані про банківську систему, виконання федерального бюджету, золотовалютні резерви, енергоспоживання, видобування та експорт нафти.

Закриття цих даних робить складною оцінку реальних масштабів проблем у російській економіці. Статистичні показники, що публікуються, при цьому часто не стикуються один з одним.

Нагадаємо, раніше російський диктатор володимир путін взяв участь у нараді з урядовцями щодо економіки. Попри те, що війна забирає у рф величезні ресурси, а економіка страждає через санкції, російський лідер намагається подати як привід для оптимізму вкрай низькі показники

Також повідомлялося, що у росії можуть підвищити податки, якщо вартість нафти не виправдає очікувань 2023 року. Країна стає надто залежною від доходів від "чорного золота", щоб підтримувати бюджет на тлі нарощування витрат на війну проти України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

15:25 Одеса — під захистом ЮНЕСКО: архітекторка пояснила, як це вплине на забудову міста

Новина з фото

15:20 У США поліцейські забили до смерті темношкірого: на вулиці вийшли протестувальники

Новина з відео

14:45 Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

14:39 РФ повертає військову підготовку в шкільну програму, — британська розвідка

Новина з фото

14:29 Українські танкісти прибули до Британії для навчання на Challenger 2

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:19 У Курській області "бавовна": два населені пункти залишились без світла

14:02 "Війна виставляє жорсткі рахунки": на Банковій прокоментували вибухи в Ірані

Ексклюзив

14:00 Одеса у снігу: емоції зимового міста в об'єктиві фотографа Новини.LIVE

13:56 Представник Далай-лами у рф залишив свою посаду через висловлювання проти війни в Україні

13:32 Можна без паспорта: Укрпошта змінила правила отримання посилок

Новина з відео

14:45 Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

Ексклюзив

14:00 Одеса у снігу: емоції зимового міста в об'єктиві фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 29 січня: Дівам — романтичний вечір, Водоліям — вибух емоцій

Новина з відео

22:44 "Мізки на деревах висіли": окупант розповідає про влучні удари ЗСУ та панічні настрої серед загарбників

Новина з відео

22:00 "Це потрібно для захисту життів": Зеленський розповів, якої зброї потребує Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:50 "Відправили на орбіту": на Луганщині українські військові знищили ворожий склад боєприпасів

Новина з відео

14:40 Зима лютує: як Одеса долає негоду через об'єктив Новини.LIVE

Новина з відео

12:02 Археологи в Єгипті знайшли місто римської доби, якому 1800 років

Новина з відео

09:28 Одна з візитівок Маріуполя: як росіяни знищили палац культури "Молодіжний"

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 28 січня: Левам — час пробачити образи, Скорпіонам — спілкування з рідними

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:20 "Великі втрати та небезпека для життя людей": астрологиня проаналізувала гороскопи шести президентів України

Актуальне по темі

None 29 Січень 14:49

Одеса — під захистом ЮНЕСКО: архітекторка пояснила, як це вплине на забудову міста

None 29 Січень 15:21

У США поліцейські забили до смерті темношкірого: на вулиці вийшли протестувальники

None 29 Січень 14:52

Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

None 29 Січень 14:55

РФ повертає військову підготовку в шкільну програму, — британська розвідка

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB