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В России заблокировали 18 млрд долларов доходов западных компаний, — FT

18 сентября 2023 15:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В России заблокировали 18 млрд долларов доходов западных компаний, — FT
Россияне в одном из магазинов западной компании. Фото: Ukraine World News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Западные компании, не вышедшие с российского рынка после вторжения Российской Федерации в Украину, в прошлом году получили 18 миллиардов долларов прибыли. Впрочем, доступ к ним заблокирован по распоряжению Кремля.

Об этом сообщает Financial Times.

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По данным KSE, на такой бизнес пришлось 18 млрд долларов из 20 млрд прибыли, о которой зарубежные компании отчитались только за 2022 год.

Наибольшую общую прибыль в размере 4,9 млрд долларов получили американские компании. Немецкие, австрийские и швейцарские компании получили 2,4 млрд, 1,9 млрд и 1 млрд соответственно.

Отмечается, что местные доходы западных компаний были заблокированы в России после введения в прошлом году запрета на выплату дивидендов предприятиям из "недружественных" стран, включая США, Великобританию и всех членов ЕС.

И хотя такие транзакции могут быть одобрены в исключительных обстоятельствах, разрешений на снятие средств было выдано немного. Многие иностранные компании пытались продать свои российские дочерние компании, но любое соглашение требует одобрения Москвы и предполагает существенные скидки.

Ранее мы сообщали, что после начала полномасштабной войны России против Украины множество иностранных компаний прекратили свою деятельность на территории Российской Федерации. Некоторые также ограничили функционал своих сервисов из-за войны в Украине или ее последствий.

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