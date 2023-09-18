У Росії заблокували 18 млрд доларів прибутків західних компаній, — FT

Росіяни в одному з магазинів західної компанії. Фото: Ukraine World News

Західні компанії, які не вийшли з російського ринку після вторгнення Російської Федерації до України, торік отримали 18 мільярдів доларів прибутку. Втім, доступ до них заблокували за розпорядженням Кремля.

Про це повідомляє Financial Times.

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За даними KSE, на такий бізнес припало 18 млрд доларів із 20 млрд прибутку, про який закордонні компанії відзвітували лише за 2022 рік.

Найбільший загальний прибуток у розмірі 4,9 млрд доларів отримали американські компанії. Німецькі, австрійські та швейцарські компанії отримали 2,4 млрд, 1,9 млрд і 1 млрд відповідно.

Зазначається, що місцеві доходи західних компаній були заблоковані в Росії після введення торік заборони на виплату дивідендів підприємствам із "недружніх" країн, включаючи США, Велику Британію та всіх членів ЄС.

І хоча такі транзакції можуть бути схвалені за виняткових обставин, дозволів на зняття коштів було видано небагато. Багато іноземних компаній намагалися продати свої російські дочірні компанії, але будь-яка угода вимагає схвалення Москви і передбачає суттєві знижки.

Раніше ми повідомляли, що після початку повномасштабної війни Росії проти України безліч іноземних компаній припинили свою діяльність на території Російської Федерації. Деякі також обмежили функціонал своїх сервісів через війну в Україні або її наслідки.