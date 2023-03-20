В россии заморозили активы корпорации Volkswagen, — СМИ
Суд в рф заморозил все активы Volkswagen, что создало препятствия для усилий немецкого автопроизводителя свернуть свои операции в рф.
Об этом пишет Reuters.
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Заморозка активов Volkswagen
В прошлом году Volkswagen, как и другие иностранные автопроизводители, прервал свою работу в рф из-за санкций, наложенных на москву западными странами.
Сейчас Volkswagen пытается продать свои российские активы, включая флагманский завод в Калуге, однако ГАЗ, российский автопроизводитель, с которым Volkswagen заключил контракт на производство автомобилей на своем заводе в Нижнем Новгороде, пытается остановить продажу. ГАЗ заявил о нарушении контракта и требует возмещения убытков.
Суд в россии согласился заморозить все активы Volkswagen на время разрешения спора с ГАЗом, что еще больше ударило по попыткам Volkswagen свернуть свою деятельность в россии.
"Российский суд в понедельник согласился заморозить все активы Volkswagen в рф на время разрешения спора с ГАЗом, как показали судебные документы, что еще больше ударило по попыткам VW свернуть свою деятельность в россии", - говорится в сообщении Reuters.
Напомним, ранее мы писали, что США ищут новые способы наказания российских олигархов. В частности, Минфин совместно с Министерством юстиции США сосредотачивают усилия, чтобы ликвидировать лазейки, через которые россия обходит санкции.
Как известно, на сегодняшний день во всем мире заблокированы или заморожены активы россиян на сумму более 58 миллиардов долларов.
Добавим, на днях Канада ввела новые санкции против россии. Под запрет попадает металл и алюминий из рф.
В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что введя новые санкции против рф Канада лишает россию возможности финансировать войну, а следовательно ускоряет победу Украины.