У росії заморозили активи корпорації Volkswagen, — ЗМІ
Суд в росії заморозив усі активи Volkswagen, що створило перешкоди для зусиль німецького автовиробника згорнути свої операції у рф.
Про це пише Reuters.
-
125 маленьких одеситів народилося протягом минулого тижня
-
Авдіївка може найближчим часом може стати другим Бахмутом, — Сили оборони
-
Пригожин хоче карати тих, хто відмовляється ховати вагнерівців у рф
-
Міська влада розповіла, через що в Києві оголошували повітряну тривогу
-
Подоляк висміяв логіку російських військових, які сподівалися швидко перемогти Україну
-
У "Динамо" вшанували пам'ять загиблого захисника України
-
Лише три знаки зодіаку накриє хвилею успіху на цьому тижні. Хто ці обрані?
-
Одеських школярів зараховуватимуть до 5-х класів по-новому
-
В Івано-Франківську літня жінка накинулася на дівчину, яка стрибала на скакалці
-
Одесита судитимуть за розповсюдження метадону
Заморожування активів Volkswagen
Торік Volkswagen, як і інші іноземні автовиробники, перервав свою роботу в рф через санкції, накладені на москву західними країнами.
Наразі Volkswagen намагається продати свої російські активи, включаючи флагманський завод у Калузі, проте ГАЗ, російський автовиробник, з яким Volkswagen уклав контракт на виробництво автомобілів на своєму заводі у Нижньому Новгороді, намагається зупинити продаж. ГАЗ заявив про порушення контракту та вимагає відшкодування збитків.
Суд у рф погодився заморозити всі активи Volkswagen на час вирішення спору з ГАЗом, що ще більше вдарило по спробах Volkswagen згорнути свою діяльність у росії.
"Російський суд у понеділок погодився заморозити всі активи Volkswagen у рф на час вирішення спору з ГАЗом, як показали судові документи, що ще більше вдарило по спробах VW згорнути свою діяльність у росії", — йдеться в повідомленні Reuters.
Нагадаємо, раніше ми писали, що США шукають нові способи покарання російських олігархів. Зокрема, Мінфін спільно з Міністерством юстиції США зосереджують зусилля, аби ліквідувати лазівки, через які рф обходить санкції.
Як відомо, на сьогодні в усьому світі заблоковано або заморожено активи росіян на суму понад 58 мільярдів доларів.
Додамо, днями Канада ввела нові санкції проти росії. Під заборону потрапляє метал та алюміній з рф.
Своєю чергою прем'єр-міністо Денис Шмигаль наголосив, що, ввівши нові санкції проти росії, Канада позбавляє рф можливостей фінансувати війну, а отже прискорює перемогу України.