У росії заморозили активи корпорації Volkswagen, — ЗМІ

Корпорація Volkswagen

Суд в росії заморозив усі активи Volkswagen, що створило перешкоди для зусиль німецького автовиробника згорнути свої операції у рф.

Про це пише Reuters.

Заморожування активів Volkswagen

Торік Volkswagen, як і інші іноземні автовиробники, перервав свою роботу в рф через санкції, накладені на москву західними країнами.

Наразі Volkswagen намагається продати свої російські активи, включаючи флагманський завод у Калузі, проте ГАЗ, російський автовиробник, з яким Volkswagen уклав контракт на виробництво автомобілів на своєму заводі у Нижньому Новгороді, намагається зупинити продаж. ГАЗ заявив про порушення контракту та вимагає відшкодування збитків.

Суд у рф погодився заморозити всі активи Volkswagen на час вирішення спору з ГАЗом, що ще більше вдарило по спробах Volkswagen згорнути свою діяльність у росії.

"Російський суд у понеділок погодився заморозити всі активи Volkswagen у рф на час вирішення спору з ГАЗом, як показали судові документи, що ще більше вдарило по спробах VW згорнути свою діяльність у росії", — йдеться в повідомленні Reuters.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США шукають нові способи покарання російських олігархів. Зокрема, Мінфін спільно з Міністерством юстиції США зосереджують зусилля, аби ліквідувати лазівки, через які рф обходить санкції.

Як відомо, на сьогодні в усьому світі заблоковано або заморожено активи росіян на суму понад 58 мільярдів доларів.

Додамо, днями Канада ввела нові санкції проти росії. Під заборону потрапляє метал та алюміній з рф.

Своєю чергою прем'єр-міністо Денис Шмигаль наголосив, що, ввівши нові санкції проти росії, Канада позбавляє рф можливостей фінансувати війну, а отже прискорює перемогу України.