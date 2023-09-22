Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В США спрогнозировали, как изменится влияние РФ на экспорт зерна из Украины по Черному морю arrow

В США спрогнозировали, как изменится влияние РФ на экспорт зерна из Украины по Черному морю

22 сентября 2023 14:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США спрогнозировали, как изменится влияние РФ на экспорт зерна из Украины по Черному морю
Украинское зерно. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В США считают, что в ближайшие недели у России, вероятно, будет меньше влияния на экспорт зерна из Украины через Черное море. Об этом свидетельствует то, что недавно первое судно с украинским зерном, которое шло по "гуманитарному коридору", прибыло в Турцию.

Об этом заявил руководитель Управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен, сообщает Reuters.

Читайте также:

Экспорт украинского зерна: как изменится влияние РФ

О'Брайен прогнозирует, что в ближайшие недели влияние России на экспорт украинского зерна Черным морем, скорее всего, уменьшится и все больше судов сможет выходить из украинских портов. А России придется пересмотреть свой отказ от "зернового соглашения".

"В Украины уже сейчас есть несколько кораблей, которые вышли из портов и остаются в территориальных водах", — сказал он.

Кроме того, в США считают, что атаки РФ на украинские корабли негативно отразятся на ценообразовании, что приведет к повышению тарифов страхователей, из-за чего расходы со стороны РФ возрастут.

Напомним, 22 сентября судно AROYAT с флагом Палау и грузом в 17,6 тысячи тонн украинской пшеницы для Египта успешно вышло из порта Черноморск. Это уже второй случай, когда судно воспользовалось временным коридором для гражданских судов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз