В США спрогнозировали, как изменится влияние РФ на экспорт зерна из Украины по Черному морю

Украинское зерно. Фото: google

В США считают, что в ближайшие недели у России, вероятно, будет меньше влияния на экспорт зерна из Украины через Черное море. Об этом свидетельствует то, что недавно первое судно с украинским зерном, которое шло по "гуманитарному коридору", прибыло в Турцию.

Об этом заявил руководитель Управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен, сообщает Reuters.

Читайте также:

Экспорт украинского зерна: как изменится влияние РФ

О'Брайен прогнозирует, что в ближайшие недели влияние России на экспорт украинского зерна Черным морем, скорее всего, уменьшится и все больше судов сможет выходить из украинских портов. А России придется пересмотреть свой отказ от "зернового соглашения".

"В Украины уже сейчас есть несколько кораблей, которые вышли из портов и остаются в территориальных водах", — сказал он.

Кроме того, в США считают, что атаки РФ на украинские корабли негативно отразятся на ценообразовании, что приведет к повышению тарифов страхователей, из-за чего расходы со стороны РФ возрастут.

Напомним, 22 сентября судно AROYAT с флагом Палау и грузом в 17,6 тысячи тонн украинской пшеницы для Египта успешно вышло из порта Черноморск. Это уже второй случай, когда судно воспользовалось временным коридором для гражданских судов.