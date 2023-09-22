Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow У США спрогнозували, як зміниться вплив РФ на експорт зерна з України Чорним морем arrow

У США спрогнозували, як зміниться вплив РФ на експорт зерна з України Чорним морем

22 вересня 2023 14:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У США спрогнозували, як зміниться вплив РФ на експорт зерна з України Чорним морем
Українське збіжжя. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У США вважають, що найближчими тижнями у Росії, ймовірно, буде менше впливу на експорт зерна з України через Чорне море. Про це свідчить те, що нещодавно перше судно з українським зерном, яке йшло "гуманітарним коридором" прибуло до Туреччини. 

Про це заявив керівник Управління з координації санкцій Держдепу США Джеймс О'Браєн, повідомляє Reuters.

Читайте також:

Експорт українського зерна: як зміниться вплив РФ 

О'Браєн прогнозує, що найближчими тижнями вплив Росії на експорт українського зерна Чорним морем, швидше за все, зменшиться і все більше суден зможе виходити з українських портів. А Росії прийдеться переглянути свою відмову від "зернової угоди". 

"Україна вже зараз має кілька кораблів, які вийшли з портів і залишаються в територіальних водах", — сказав він.

Окрім того, у США вважають, що атаки РФ на українські кораблі негативно позначаться на ціноутворенні, що призведе до підвищення тарифів страхувальників, через що витрати з боку РФ зростуть.

Нагадаємо, 22 вересня судно AROYAT з прапором Палау та вантажем у 17,6 тисячі тонн української пшениці для Єгипту успішно вийшло з порту Чорноморськ. Це вже другий випадок, коли судно скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз