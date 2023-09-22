У США спрогнозували, як зміниться вплив РФ на експорт зерна з України Чорним морем

Українське збіжжя. Фото: google

У США вважають, що найближчими тижнями у Росії, ймовірно, буде менше впливу на експорт зерна з України через Чорне море. Про це свідчить те, що нещодавно перше судно з українським зерном, яке йшло "гуманітарним коридором" прибуло до Туреччини.

Про це заявив керівник Управління з координації санкцій Держдепу США Джеймс О'Браєн, повідомляє Reuters.

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О'Браєн прогнозує, що найближчими тижнями вплив Росії на експорт українського зерна Чорним морем, швидше за все, зменшиться і все більше суден зможе виходити з українських портів. А Росії прийдеться переглянути свою відмову від "зернової угоди".

"Україна вже зараз має кілька кораблів, які вийшли з портів і залишаються в територіальних водах", — сказав він.

Окрім того, у США вважають, що атаки РФ на українські кораблі негативно позначаться на ціноутворенні, що призведе до підвищення тарифів страхувальників, через що витрати з боку РФ зростуть.

Нагадаємо, 22 вересня судно AROYAT з прапором Палау та вантажем у 17,6 тисячі тонн української пшениці для Єгипту успішно вийшло з порту Чорноморськ. Це вже другий випадок, коли судно скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден.