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В США закрыли очередной крупный банк: чем это грозит крипторынку

13 марта 2023 11:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
В США закрыли очередной крупный банк — чем это грозит крипторынку
Речь идет об одном из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Соединенных Штатах закрывают очередное крупное финучреждение в попытке сдержать распространение банковского кризиса. Речь идет об одном из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии — Signature Bank.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Причины закрытия банка

Как пишет Bloomberg со ссылкой на совместное заявление Минфина США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию депозитов, решение о закрытии финучреждения стало неожиданностью для его менеджеров. Их поставили в известность незадолго до публичного объявления.

Как отмечается, несколько дней назад банк столкнулся с массовым оттоком депозитов на фоне ликвидации крупного финучреждения Silicon Valley Bank.

Угрозы для криптовалютного рынка

По словам аналитиков, крах Signature Bank может нанести серьезный удар по отрасли технологической индустрии — криптовалютному сектору.

Так, Signature является крупнейшим банком в криптотрасли после Silvergate, о ликвидации которого объявили на прошлой неделе. По информации FactSet, его рыночная цена составила 4,4 млрд долларов после 40% распродажи в этом году.

Клиенты уже заявляют о своих активах в банке. В частности, Coinbase Global Inc., считающаяся крупнейшей криптовалютной биржей США, заявила, что ее баланс в этом финучреждении составил 240 млн долларов.

В Paxos Global заявили, что имеют 250 млн долларов, и "имеют страховку частных депозитов, существенно превышающую денежный баланс и лимиты Федкорпорации по страхованию кредитов на один счет".

В то же время регуляторы сообщили, что вкладчики Signature Bank будут иметь полный доступ к депозитам, аналогично тому, как это сделали вкладчики обанкротившегося финучреждения Силиконовой долины для обеспечения возврата своих средств.

Ранее мы писали, что в начале ноября прошлого года на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью. Binance провела проверку финансовой отчетности FTX и решила, что ей невыгодна эта покупка.

Напомним, ранее Минфин США заявил, что будет вынужден прибегнуть к "чрезвычайным мерам" во избежание дефолта из-за достижения лимита государственного долга. Инфляция в Штатах достигла пика в 9,1% в июне прошлого года. Это стало самым высоким показателем с 1982 года на фоне войны в Украине и пандемии. Цены в стране упали впервые с мая 2020 года, уровень инфляции снизился до 6,5%.

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