У США закрили черговий великий банк — чим це загрожує крипторинку

Йдеться про одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії

У Сполучених Штатах закривають чергову велику фінустанову у намаганні стримати поширення банківської кризи. Йдеться про одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії — Signature Bank.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Причини закриття банку

Як пише Bloomberg із посиланням на спільну заяву Мінфіну США, Федеральної резервної системи і Федеральної корпорації зі страхування депозитів, рішення про закриття фінустанови стало несподіванкою для його менеджерів. Їх поставили до відома незадовго до публічного оголошення.

Як зазначається, кілька днів тому банк зіткнувся з масовим відтоком депозитів на тлі ліквідації великої фінустанови Silicon Valley Bank.

Загрози для криптовалютного ринку

За словами аналітиків, крах Signature Bank може завдати серйозного удару по галузі технологічної індустрії — криптовалютному сектору.

Так, Signature є найбільшим банком в криптогалузі після Silvergate, про ліквідацію якого оголосили минулого тижня. За інформацією FactSet, його ринкова ціна становила 4,4 млрд доларів після 40% розпродажу цьогоріч.

Клієнти вже заявляють про свої активи у банку. Зокрема, Coinbase Global Inc., що вважається найбільшою криптовалютною біржею США, заявила, що її баланс у цій фінустанові становив 240 млн доларів.

У Paxos Global заявили, що мають 250 млн доларів, і що "мають страховку приватних депозитів, що суттєво перевищує грошовий баланс і ліміти Федкорпорації зі страхування кредитів на один рахунок".

Водночас регулятори повідомили, що вкладники Signature Bank матимуть цілковитий доступ до депозитів, аналогічно до того, як це зробили вкладники збанкрутілої фінустанови Силіконової долини для забезпечення повернення своїх коштів.

Раніше ми писали, що на початку листопада минулого року на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю. Binance здійснила перевірку фінансової звітності FTX і вирішила, що їй невигідна ця покупка.

Нагадаємо, раніше Мінфін США заявив, що буде змушений вдатися до "надзвичайних заходів" для уникнення дефолту через досягнення ліміту державного боргу. Інфляція у Штатах досягла піку в 9,1% у червні минулого року. Це стало найвищим показником з 1982 року на тлі війни в Україні та пандемію. Ціни в країні впали вперше з травня 2020-го, рівень інфляції знизився до 6,5%.