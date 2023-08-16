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Во временно оккупированном Крыму может возникнуть дефицит топлива

16 августа 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Во временно оккупированном Крыму может возникнуть дефицит топлива
Очередь автомобилей на АЗС в Керчи. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во временно оккупированном Крыму уменьшаются запасы бензина, а цены на заправках стремительно растут. Местные жители пытаются запасаться топливом, из-за чего у АЗС стоят километровые очереди из автомобилей.

Об этом сообщает представительство Президента Украины в АРК.

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В представительстве Президента Украины в АРК отмечают, что запасов топлива на полуострове практически нет. В последнее время оно стремительно дорожает.

"В оккупированном Крыму стремительно дорожает топливо. В то же время оккупационная администрация пытается успокоить местное население и заявляет, что топлива хватает в полном объеме, а ситуация в Крыму "стабильна" и "находится под контролем", — говорится в сообщении представительства.

Также сообщается, что жители оккупированного Крыма остались без электричества из-за якобы "ремонтных работ". Ситуация с отключением электричества произошла в Джанкойском, Красногвардейском и Бахчисарайском районах.

Напомним, в российском министерстве иностранных дел после взрывов у Крымского моста снова угрожают Украине. В российском МИДе заявили, что подобные диверсии дают международной общественности возможность якобы еще раз убедиться в "истинной сущности режима Киева".

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