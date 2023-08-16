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У тимчасово окупованому Криму може виникнути дефіцит пального

16 серпня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У тимчасово окупованому Криму може виникнути дефіцит пального
Черга автівок на АЗС у Керчі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У тимчасово окупованому Криму закінчуються запаси бензину, а ціни на заправках стрімко зростають. Місцеві жителі намагаються запасатися паливом, через що біля АЗС стоять кілометрові черги з автомобілів.

Про це повідомляє представництво Президента України в АРК.

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У представництві Президента України в АРК зазначають, що запасів палива на півострові практично немає. Останнім часом воно стрімко дорожчає. 

"В окупованому Криму стрімко дорожчає паливо. В той час окупаційна адміністрація намагається заспокоїти місцеве населення та заявляє, що палива вистачає у повному обсязі, а ситуація у Криму "стабільна" і "перебуває під контролем", — йдеться в повідомленні представництва. 

Також повідомляється, що мешканці окупованого Криму залишились без електрики через нібито "ремонтні роботи". Ситуація з відключенням електрики відбулася і в Джанкойському, Червоногвардійському та Бахчисарайському районах.

Нагадаємо, у російському міністерстві закордонних справ після вибухів біля Кримського мосту знову погрожують Україні. У російському МЗС заявили, що подібні диверсії дають міжнародній громадськості можливість нібито ще раз переконатися в "істинній сутності режиму Києва".

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