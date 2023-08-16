У тимчасово окупованому Криму може виникнути дефіцит пального

Черга автівок на АЗС у Керчі. Фото: Google

У тимчасово окупованому Криму закінчуються запаси бензину, а ціни на заправках стрімко зростають. Місцеві жителі намагаються запасатися паливом, через що біля АЗС стоять кілометрові черги з автомобілів.

Про це повідомляє представництво Президента України в АРК.

Читайте також:

Дефіцит бензину у Криму

У представництві Президента України в АРК зазначають, що запасів палива на півострові практично немає. Останнім часом воно стрімко дорожчає.

"В окупованому Криму стрімко дорожчає паливо. В той час окупаційна адміністрація намагається заспокоїти місцеве населення та заявляє, що палива вистачає у повному обсязі, а ситуація у Криму "стабільна" і "перебуває під контролем", — йдеться в повідомленні представництва.

Також повідомляється, що мешканці окупованого Криму залишились без електрики через нібито "ремонтні роботи". Ситуація з відключенням електрики відбулася і в Джанкойському, Червоногвардійському та Бахчисарайському районах.

Нагадаємо, у російському міністерстві закордонних справ після вибухів біля Кримського мосту знову погрожують Україні. У російському МЗС заявили, що подібні диверсії дають міжнародній громадськості можливість нібито ще раз переконатися в "істинній сутності режиму Києва".