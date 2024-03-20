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В ВР назвали сумму, которой лишится Украина в марте от блокады границ — как это повлияет на ВСУ

20 марта 2024 14:49
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В ВР рассказали, сколько потеряет Украина в марте от блокировки границы
Протесты польских фермеров на границе с Украиной. Фото: AFP
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Протесты польских фермеров на украинско-польской границе не утихают который месяц. Это существенно сказывается на украинской экономике, которая несет убытки в миллиарды гривен.

Сколько потеряет Украина в марте от блокирования границы с Польшей, рассказал депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев.

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Сколько потеряет Украина от блокировки границы с Польшей

По словам Гетманцева, в марте в поступлениях от таможни из-за блокирования украинско-польской границы Украина потеряет 6,5 млрд грн. Депутат подчеркнул, что этих денег было бы достаточно для содержания полутора полностью обеспеченных всем бригад ВСУ.

"6,5 млрд грн! Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте. Это полторы полностью обеспеченные всем бригады", — написал Гетманцев.

Также председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики добавил, что в феврале ущерб из-за протестов польских фермеров был еще больше и составил 7 млрд грн.

Напомним, в Госпогранслужбе рассказали, на которых КПП на границе с Польшей полностью ограничено движение фур. В настоящее время протесты продолжаются на пяти пунктах пропуска.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о значительных уступках фермерам, на которые пошла Еврокомиссия. По словам главы польского правительства, ЕК согласилась освободить фермеров от обязанности удерживать под паром 4% земли.

Верховная Рада
убытки
Польша
граница
протесты
Украина
фермеры
экономика

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