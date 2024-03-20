У ВР розповіли скільки втратить Україна в березні від блокування кордону

Протести польських фермерів на кордоні з Україною. Фото: AFP

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Протести польських фермерів на українсько-польському кордоні не вщухають котрий місяць. Це істотно позначається на українській економіці, яка зазнає збитків у мільярди гривень.

Скільки втратить Україна в березні від блокування кордону з Польщею розповів депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

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Скільки втратить Україна від блокування кордону з Польщею

За словами Гетманцева, в березні у надходженнях від митниці через блокування українсько-польського кордону Україна втратить 6,5 мільярдів грн. Депутат підкреслив, що цих грошей було б достатньою для утримання півтори повністю забезпечених всім бригади ЗСУ.

"6,5 млрд грн! Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні. Це півтори повністю забезпечені всім бригади", — написав Гетманцев.

Також голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики додав, що у лютому збитки через протести польських фермерів були ще більшими та становили 7 млрд грн.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі розповіли на яких КПП на кордоні з Польщею повністю обмежений рух фур. Зараз протести тривають на п’яти пунктах пропуску.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про значні поступки фермерам, на які пішла Єврокомісія. За словами голови польського уряду, ЄК погодилася звільнити фермерів від обов'язку утримувати під паром 4% землі.