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В ВР ответили, будут ли и дальше снижаться цены на топливо в Украине

9 декабря 2023 23:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ВР ответили, будут ли и дальше снижаться цены на топливо в Украине
АЗС в Украине. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Член Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Алексей Устенко заявил, что ситуация с топливом в Украине будет без перебоев. По его словам, цены тоже пойдут на спад.

Об этом он сказал в эфире "Ми-Україна".

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Устенко подчеркнул, что стоимость сжиженного газа, начиная с этой недели, стала ниже. Ресурса, поступившего в Украину, вполне достаточно для снижения цен.

"Когда АЗС доразпродадут дорогой ресурс, который у них был куплен, цена начнет дальше снижаться. Дизельное топливо — оптовая цена тоже упала до 42 грн за литр. То есть тоже мы будем видеть постепенное уменьшение цены на АЗС. То же и с бензином — будет постепенное снижение цены. Оно не будет существенное, но небольшое падение будет. На брендовых заправках меньшая скидка будет, а на более простых — цена упадет сильнее", — заверил политик.

Отметим, что 9 декабря на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость топлива. Средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине снова существенно снизились. Даже стоимость автогаза после достаточно продолжительного повышения снизилась. Больше всего подешевел A-92 — в среднем более чем на 70 копеек.

Напомним, во время конференции Petroleum & LPG Ukraine 2023 председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев заявил, что за несколько месяцев акциз на автогаз должен вырасти до 160-170 евро с 52 евро за 1000 л.

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