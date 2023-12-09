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У ВР відповіли, чи будуть і далі знижуватися ціни на пальне в Україні

9 грудня 2023 23:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У ВР відповіли, чи будуть і далі знижуватися ціни на пальне в Україні
АЗС в Україні. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко заявив, що ситуація з пальним в Україні буде без перебоїв. За його словами, ціни теж підуть на спад.

Про це він сказав в ефірі "Ми-Україна". 

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Устенко наголосив, що вартість скрапленого газу починаючи з цього тижня стала нижчою. Ресурсу, який надійшов в Україну, є цілком достатньо для зниження цін.

"Коли АЗС дорозпродадуть дорогий ресурс, який у них був куплений, ціна почне далі знижуватися. Дизельне пальне — оптова ціна теж впала до 42 грн за літр. Тобто теж ми будемо бачити поступове зменшення ціни на АЗС. Те саме і з бензином — буде поступове зниження ціни. Воно не буде суттєве, але невелике падіння буде. На брендових заправках менша знижка буде, а на простіших — ціна впаде сильніше", — запевнив політик.

Зазначимо, що сьогодні, 9 грудня, на українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. Середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні знову істотно знизилися. Навіть вартість автогазу після досить тривалого підвищення наразі знизилася. Найбільше здешевшав A-92 — в середньому більш ніж на 70 копійок.

Нагадаємо, під час конференції Petroleum & LPG Ukraine 2023 голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що за кілька місяців акциз на автогаз має зрости до 160-170 євро з 52 євро за 1000 л.

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