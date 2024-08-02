Цены в Украине — на рынке стремительно дорожает дефицитный овощ

Вдвое дороже — на украинском рынке стремительно дорожает базовый овощ
На украинском рынке сформировался недостаток предложения качественной белокочанной капусты нового урожая. Это спровоцировало стремительный рост цен на этот овощ из так называемого "борщевого набора".
Об этом говорится в обзоре проекта EastFruit.
Ситуация с урожаем капусты в 2024 году
По словам аналитиков, производители начали сбывать белокочанную капусту по 18-25 грн/кг. Это на 63% дороже против предыдущей недели. Еще семь дней назад продавали максимум по 17 грн/кг.
Участники рынка объясняют столь стремительный рост цен на базовый овощ тем, что существенно сократилось предложение на рынке. Причина — негативный эффект от жаркой погоды, из-за чего созревание в хозяйствах замедлилось.
"К тому же качество белокочанной капусты существенно снизилось из-за распространения на полях болезней и вредителей, что также позволило продавцам повысить отпускные цены на качественную продукцию", — отмечают фермеры.
Также львиная доля хозяйств завершила сезон продаж капусты ранних сортов, а более поздняя продукция еще не поступила на рынок массово. В то время, как спрос на капусту достаточно высок.
Примечательно, что сейчас цены на этот овощ в среднем в 2,7 раза выше аналогичного периода прошлого года. В прошлом году стоимость капусты колебалась в пределах 6-10 грн/кг.
Аналитики прогнозируют повышение цен в этом сегменте, если ситуация с объемом продукции не изменится.
Какие цены на капусту в магазинах в августе
По данным портала Минфин, по состоянию на 2 августа молодая капуста в популярных магазинах в среднем стоит 34,60 грн/кг, в то время как месяц назад ее продавали за 16,41 грн/кг.
Что еще стоит знать
Напомним, эксперты аграрной отрасли прогнозируют, что цены на продукты в Украине могут значительно возрасти уже этой осенью. Одной из ключевых причин является рост затрат на использование генераторов в качестве альтернативных источников электроэнергии.
Также мы сообщали, что цены на борщевой набор в Украине в основном имеют тенденцию к снижению. Это обусловлено сезонностью большинства продуктов, входящих в состав этого набора.
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