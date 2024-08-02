Цены в Украине — на рынке стремительно дорожает дефицитный овощ

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинском рынке сформировался недостаток предложения качественной белокочанной капусты нового урожая. Это спровоцировало стремительный рост цен на этот овощ из так называемого "борщевого набора".

Об этом говорится в обзоре проекта EastFruit.

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Ситуация с урожаем капусты в 2024 году

По словам аналитиков, производители начали сбывать белокочанную капусту по 18-25 грн/кг. Это на 63% дороже против предыдущей недели. Еще семь дней назад продавали максимум по 17 грн/кг.

Участники рынка объясняют столь стремительный рост цен на базовый овощ тем, что существенно сократилось предложение на рынке. Причина — негативный эффект от жаркой погоды, из-за чего созревание в хозяйствах замедлилось.

"К тому же качество белокочанной капусты существенно снизилось из-за распространения на полях болезней и вредителей, что также позволило продавцам повысить отпускные цены на качественную продукцию", — отмечают фермеры.

Также львиная доля хозяйств завершила сезон продаж капусты ранних сортов, а более поздняя продукция еще не поступила на рынок массово. В то время, как спрос на капусту достаточно высок.

Примечательно, что сейчас цены на этот овощ в среднем в 2,7 раза выше аналогичного периода прошлого года. В прошлом году стоимость капусты колебалась в пределах 6-10 грн/кг.

Аналитики прогнозируют повышение цен в этом сегменте, если ситуация с объемом продукции не изменится.

Какие цены на капусту в магазинах в августе

По данным портала Минфин, по состоянию на 2 августа молодая капуста в популярных магазинах в среднем стоит 34,60 грн/кг, в то время как месяц назад ее продавали за 16,41 грн/кг.

Цены на капусту. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты аграрной отрасли прогнозируют, что цены на продукты в Украине могут значительно возрасти уже этой осенью. Одной из ключевых причин является рост затрат на использование генераторов в качестве альтернативных источников электроэнергии.

Также мы сообщали, что цены на борщевой набор в Украине в основном имеют тенденцию к снижению. Это обусловлено сезонностью большинства продуктов, входящих в состав этого набора.