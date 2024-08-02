Ціни в Україні — на ринку стрімко дорожчає дефіцитний овоч

Удвічі дорожче — на українському ринку стрімко дорожчає базовий овоч
На українському ринку сформувалась нестача пропозиції якісної білокачанної капусти нового врожаю. Це спровокувало стрімке зростання цін на цей овоч з так званого "борщового набору".
Про це йдеться в огляді проєкту EastFruit.
Ситуація з врожаєм капусти у 2024 році
За словами аналітиків, виробники почали збувати білокачанну капусту по 18-25 грн/кг. Це на 63% дорожче проти попереднього тижня. Ще сім днів тому продавали максимум за 17 грн/кг.
Учасники ринку пояснюють таке стрімке зростання цін на базовий овоч тим, що суттєво скоротилась пропозиція на ринку. Причина — негативний ефект від спекотної погоди, через що дозрівання в господарствах уповільнилося.
"До того ж якість білокачанної капусти суттєво знизилася через поширення на полях хвороб та шкідників, що у свою чергу також дозволило продавцям підвищити відпускні ціни на якісну продукцію", — зазначають фермери.
Також левова частка господарств завершила сезон продажу капусти ранніх сортів, а пізніша продукція ще не надійшла на ринок масово. Тоді як попит на капусту доволі високий.
Примітно те, що зараз ціни на цей овоч у середньому в 2,7 раза вищі проти аналогічного періоду минулого року. Торік вартість капусти коливалась у межах 6-10 грн/кг.
Аналітики прогнозують підвищення цін у цьому сегменті, якщо ситуація з обсягом продукції не зміниться.
Які ціни на капусту у магазинах у серпні
За даними порталу Мінфін, станом на 2 серпня молода капуста у популярних магазинах у середньому коштує 34,60 грн/кг, тоді як місяць тому її продавали за 16,41 грн/кг.
Що ще варто знати
Нагадаємо, експерти аграрної галузі прогнозують, що ціни на продукти в Україні можуть значно зрости вже цієї осені. Однією з ключових причин є зростання витрат на використання генераторів як альтернативних джерел електроенергії.
Також ми повідомляли, ціни на борщовий набір в Україні в основному мають тенденцію до зниження. Це зумовлено сезонністю більшості продуктів, які входять до складу цього набору.
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