Ціни в Україні — на ринку стрімко дорожчає дефіцитний овоч

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українському ринку сформувалась нестача пропозиції якісної білокачанної капусти нового врожаю. Це спровокувало стрімке зростання цін на цей овоч з так званого "борщового набору".

Про це йдеться в огляді проєкту EastFruit.

Читайте також:

Ситуація з врожаєм капусти у 2024 році

За словами аналітиків, виробники почали збувати білокачанну капусту по 18-25 грн/кг. Це на 63% дорожче проти попереднього тижня. Ще сім днів тому продавали максимум за 17 грн/кг.

Учасники ринку пояснюють таке стрімке зростання цін на базовий овоч тим, що суттєво скоротилась пропозиція на ринку. Причина — негативний ефект від спекотної погоди, через що дозрівання в господарствах уповільнилося.

"До того ж якість білокачанної капусти суттєво знизилася через поширення на полях хвороб та шкідників, що у свою чергу також дозволило продавцям підвищити відпускні ціни на якісну продукцію", — зазначають фермери.

Також левова частка господарств завершила сезон продажу капусти ранніх сортів, а пізніша продукція ще не надійшла на ринок масово. Тоді як попит на капусту доволі високий.

Примітно те, що зараз ціни на цей овоч у середньому в 2,7 раза вищі проти аналогічного періоду минулого року. Торік вартість капусти коливалась у межах 6-10 грн/кг.

Аналітики прогнозують підвищення цін у цьому сегменті, якщо ситуація з обсягом продукції не зміниться.

Які ціни на капусту у магазинах у серпні

За даними порталу Мінфін, станом на 2 серпня молода капуста у популярних магазинах у середньому коштує 34,60 грн/кг, тоді як місяць тому її продавали за 16,41 грн/кг.

Ціни на капусту. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти аграрної галузі прогнозують, що ціни на продукти в Україні можуть значно зрости вже цієї осені. Однією з ключових причин є зростання витрат на використання генераторів як альтернативних джерел електроенергії.

Також ми повідомляли, ціни на борщовий набір в Україні в основному мають тенденцію до зниження. Це зумовлено сезонністю більшості продуктів, які входять до складу цього набору.