Украина договорилась со Словакией о системе торговли зерном

Погрузка зерна. Фото: REUTERS

В четверг, 21 сентября, министры сельского хозяйства Словакии и Украины Йозеф Биреш и Николай Сольский договорились о создании системы торговли зерном. Это позволит отменить запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию.

Об этом сообщает агентство TASR.

Читайте также:

Соглашение Украины и Словакии по зерну

Сегодня, 21 сентября, министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились о создании системы лицензирования торговли зерном. Это позволит отменить запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию.

Однако, пока эта система не будет протестирована и запущена, запрет на импорт четырех товаров из Украины, который правительство Словакии утвердило с 16 сентября до конца 2023 года, остается в силе.

"Биреш обратился к Сольскому с просьбой, чтобы Украина прекратила все действия по объявленному иску против Словакии к ВТО, а также по заявлению о прекращении торговли сельскохозяйственными товарами из Словакии в Украине. Министр Сольский пообещал, что с 20 сентября прекратит эти шаги", — рассказала спикер Министерства сельского хозяйства и сельского развития Словакии Кристина Юричкова.

Напомним, что Украина будет судиться с Всемирной торговой организацией против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции. Однако украинское правительство предлагает компромисс.