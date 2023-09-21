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Украина договорилась со Словакией о системе торговли зерном

21 сентября 2023 14:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина договорилась со Словакией о системе торговли зерном
Погрузка зерна. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 21 сентября, министры сельского хозяйства Словакии и Украины Йозеф Биреш и Николай Сольский договорились о создании системы торговли зерном. Это позволит отменить запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию.

Об этом сообщает агентство TASR.

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Сегодня, 21 сентября, министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились о создании системы лицензирования торговли зерном. Это позволит отменить запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию.

Однако, пока эта система не будет протестирована и запущена, запрет на импорт четырех товаров из Украины, который правительство Словакии утвердило с 16 сентября до конца 2023 года, остается в силе.

"Биреш обратился к Сольскому с просьбой, чтобы Украина прекратила все действия по объявленному иску против Словакии к ВТО, а также по заявлению о прекращении торговли сельскохозяйственными товарами из Словакии в Украине. Министр Сольский пообещал, что с 20 сентября прекратит эти шаги", — рассказала спикер Министерства сельского хозяйства и сельского развития Словакии Кристина Юричкова.

Напомним, что Украина будет судиться с Всемирной торговой организацией против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции. Однако украинское правительство предлагает компромисс.

Также мы писали, что правительство Германии положительно отреагировало на отмену Европейской комиссией эмбарго на поставку украинского зерна. Однако раскритиковали три страны, которые продолжают свои ограничения.

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