Україна домовилася зі Словаччиною про систему торгівлі зерном

Вантаження зерна. Фото: REUTERS

У четвер, 21 вересня, міністри сільського господарства Словаччини та України Йозеф Біреш та Микола Сольський домовилися створити систему торгівлі зерном. Це дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини.

Про це повідомляє агентство TASR.

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Сьогодні, 21 вересня, міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном. Це дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини.

Однак, поки ця система не буде протестована та запущена, то заборона на імпорт чотирьох товарів з України, яку уряд Словаччини затвердив з 16 вересня до кінця 2023 року, залишається в силі.

"Біреш звернувся до Сольського з проханням, щоб Україна припинила всі дії щодо оголошеного позову проти Словаччини до СОТ, а також щодо заяви про припинення торгівлі сільськогосподарськими товарами зі Словаччини в Україну. Міністр Сольський пообіцяв, що з 20 вересня припинить ці кроки", — розповіла речниця Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Словаччини Крістіна Юричкова.

Нагадаємо, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Проте український уряд пропонує компроміс.