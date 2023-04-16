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Украина экспортировала около 10% от общей агропродукции в Польшу: подробности

16 апреля 2023 23:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украина экспортировала около 10% от общей агропродукции в Польшу: подробности
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Фото: Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что перед введением ограничений Украина экспортировала примерно 10% своей агропродукции в Польшу и транзитом через Польшу.

Об этом министр рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

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Подробности

"Все, что пересекало польскую границу и шло польским компаниям или предприятиям или транзитом через Польшу, ехало в другие страны ЕС или через порты в другие части мира — это примерно 10% всего, что Украина экспортировала", — отметил Сольский.

Министр добавил, что в зависимости от месяца на Венгрию приходится около 6% общего объема экспорта аграрной продукции из Украины.

Напомним, что представитель Европейской комиссии заявил, что односторонние действия государств-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы. Речь идет о решении Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местного сельскохозяйственного сектора.

Также ранее мы сообщали, что власти Болгарии могут запретить импорт украинского зерна вслед за Польшей и Венгрией. В настоящее время страна обсуждает такое решение.

Добавим, что вчера, 16 апреля, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн-переговоры с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем. Они обсудили ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции .

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