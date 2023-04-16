Україна експортувала близько 10% від загальної агропродукції в Польщу: подробиці

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Фото: Facebook

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що перед введенням обмежень, Україна експортувала приблизно 10% своєї агропродукції до Польщі та транзитом через Польщу.

Про це міністр розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Все, що перетинало польський кордон і йшло польським компаніям чи підприємствам або транзитом через Польщу їхало в інші країни ЄС або через порти в інші частини світу — це приблизно 10% від всього, що Україна експортувала", — зазначив Сольський.

Міністр додав, що в залежності від місяця, на Угорщину припадає близько 6% загального обсягу експорту аграрної продукції з України.

Нагадаємо, що речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії держав-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними. Йдеться про рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України для захисту місцевого сільськогосподарського сектора.

Також раніше ми повідомляли, що влада Болгарії може заборонити імпорт українського зерна слідом за Польщею та Угорщиною. Наразі країна обговорює таке рішення.

Додамо, що вчора, 16 квітня, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн-переговори з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем. Вони обговорили ситуацію з експортом української аграрної продукції.