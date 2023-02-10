Расходы бюджета на оборону рекордно выросли в 2022 году, — Опендатабот

Украина финансово усилила оборону в 2022 году в девять раз, — Оpendatabot
Из-за развязанной россией войны в 2022 году Украина была вынуждена усилить финансовые расходы на оборону в девять раз. Доля в государственном бюджете составляла 38% или 1142,9 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга Opendatabot.
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Как изменились показатели расходов
Аналитики отмечают, что в 2021 году объем расходов составил всего 127,5 млрд гривен.
Расходы на другие сферы изменились следующим образом в 2022-м:
- увеличился объем расходов на общественный порядок, безопасность, судебную власть — в 2,5 раза, до 454,4 млрд грн;
- почти на четверть повысились расходы на социальную защиту населения, до 455,2 млрд грн (в 2021 году было 367,3 млрд грн);
- вдвое сократились расходы на экономическую деятельность, до 156,4 млрд грн (в 2021-м было 293,6 млрд грн);
- на 7% уменьшились расходы на образование и общегосударственные функции.
Совокупно расходы бюджета в год российского полномасштабного вторжения выросли в 1,6 раза, до 3043,5 млрд грн.
Поступления в бюджет выросли в 1,3 раза, что не покрыло необходимые расходы. В бюджет в 2022 году поступило 2196,3 млрд грн.
Больше о расходах бюджета
Напомним, бюджетный Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) одобрил внесение изменений в Государственный бюджет-2023. Как отметил представитель налогового комитета, соответствующий законопроект №8399 предусматривает увеличение расходов государственного бюджета, в частности путем заимствований.
Плановые государственные заимствования должны увеличиться до 1707,4 млрд грн с нынешних 1703,6 млрд грн; максимальный объем дефицита государственного бюджета — до 1 300,4 млрд грн из действующего 1 296,5 млрд грн (20,6% прогнозного ВВП); предельный объем государственного долга на конец текущего года — до 6 426,6 млрд грн.
Напомним, Европейский Союз поможет Украине финансово благодаря механизму макрофинансовой помощи Украине. Речь идет о сумме 18 млрд евро, которую перечислят в течение 2023 года.