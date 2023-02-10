Витрати бюджету на оборону рекордно зросли у 2022 році, — Опендатабот

Україна фінансово посилила оборону у 2022 році у дев'ять разів, — Оpendatabot
Через розв'язану росією війну у 2022 році Україна була змушена посилити фінансові витрати на оборону у дев'ять разів. Частка в державному бюджеті становила 38% або ж 1142,9 млрд гривень.
Про це свідчать дані моніторингу Оpendatabot.
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Як змінилися показники витрат
Аналітики зауважують, що у 2021 році обсяг видатків становив лише 127,5 млрд гривень.
Витрати на інші сфери змінилися так у 2022-му:
- збільшився обсяг видатків на громадський порядок, безпеку, судову владу — у 2,5 раза, до 454,4 млрд грн;
- майже на чверть підвищилися видатки на соціальний захист населення, до 455,2 млрд грн (у 2021 році було 367,3 млрд грн);
- удвічі скоротились видатки на економічну діяльність, до 156,4 млрд грн (у 2021-му було 293,6 млрд грн);
- на 7% зменшилися видатки на освіту та загальнодержавні функції.
Сукупно витрати бюджету у рік російського повномасштабного вторгнення підвищилися у 1,6 раза, до 3043,5 млрд грн.
Надходження до бюджету зросли у 1,3 раза, що не покрило потрібні видатки. До бюджету у 2022-му надійшло 2196,3 млрд грн.
Більше про видатки бюджету
Нагадаємо, бюджетний Комітет Верховної Ради України (ВРУ) схвалив внесення змін до Державного бюджету-2023. Як зазначив представник податкового комітету, відповідний законопроєкт №8399 передбачає збільшення витрат державного бюджету, зокрема, шляхом запозичень.
Планові державні запозичення мають збільшитися до 1 707,4 млрд грн з нинішніх 1 703,6 млрд грн; максимальний обсяг дефіциту державного бюджету — до 1 300,4 млрд грн з чинного 1 296,5 млрд грн (20,6% прогнозного ВВП); граничний обсяг державного боргу на кінець поточного року — до 6 426,6 млрд грн.
Нагадаємо, Європейський Союз допоможе Україні фінансово завдяки механізму макрофінансової допомоги Україні. Йдеться про суму 18 млрд євро, яку перерахують упродовж 2023 року.