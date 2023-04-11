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Украина и Канада заключили соглашение в сфере торговли: что предусматривает документ

11 апреля 2023 22:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украина и Канада заключили соглашение в сфере торговли: что предусматривает документ
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: REUTERS/Carlos Osorio
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украина и Канада объявили о заключении Соглашения о свободной торговле между двумя странами. Документ заменит старое соглашение, заключенное в 2017 году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Подробности

Новым соглашением Украина и Канада расширяют возможности для предприятий, имеющих не только украинскую, но и иностранную составляющую своей продукции. Также будет введен современный режим либерализации рынков услуг и осуществление инвестиций.

Отмечается, что новое соглашение будет разрешать сторонам все, что не запрещено.

Также было обновлено Соглашение о цифровой торговле, очерчивающее все основные свободы в этой сфере. Шмигаль отметил, что это уже второе Соглашение о цифровой торговле после Великобритании.

"Теперь украинский бизнес может экспортировать продукцию в Канаду без тарифов, даже если составляющие этой продукции имеют происхождение из ЕС, ЕАСТ, Британии и Израиля. Такой подход поощряет иностранный бизнес создавать производства в Украине и включает нас в глобальные производственные цепи", — отметил премьер-министр.

Кроме того, он поблагодарил Канаду за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество по расширению и улучшению украинского бизнеса.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль прилетел в Канаду. Там, а также в США, глава Кабинета министров проведет ряд встреч на самом высоком уровне.

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