Украина и Канада заключили соглашение в сфере торговли: что предусматривает документ

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Украина и Канада объявили о заключении Соглашения о свободной торговле между двумя странами. Документ заменит старое соглашение, заключенное в 2017 году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Новым соглашением Украина и Канада расширяют возможности для предприятий, имеющих не только украинскую, но и иностранную составляющую своей продукции. Также будет введен современный режим либерализации рынков услуг и осуществление инвестиций.

Отмечается, что новое соглашение будет разрешать сторонам все, что не запрещено.

Также было обновлено Соглашение о цифровой торговле, очерчивающее все основные свободы в этой сфере. Шмигаль отметил, что это уже второе Соглашение о цифровой торговле после Великобритании.

"Теперь украинский бизнес может экспортировать продукцию в Канаду без тарифов, даже если составляющие этой продукции имеют происхождение из ЕС, ЕАСТ, Британии и Израиля. Такой подход поощряет иностранный бизнес создавать производства в Украине и включает нас в глобальные производственные цепи", — отметил премьер-министр.

Кроме того, он поблагодарил Канаду за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество по расширению и улучшению украинского бизнеса.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль прилетел в Канаду. Там, а также в США, глава Кабинета министров проведет ряд встреч на самом высоком уровне.