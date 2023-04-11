Україна і Канада уклали угоду у сфері торгівлі: що передбачає документ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Україна та Канада оголосили про укладення Угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Документ замінить стару угоду, що була укладена 2017 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Новою угодою Україна і Канада розширюють можливості для підприємств, які мають не тільки українську, а ще й іноземну складову своєї продукції. Також буде запроваджено найсучасніший режим лібералізації ринків послуг і здійснення інвестицій.

Зазначається, що нова угода буде дозволяти сторонам все, що не заборонено.

Також було оновлено Угоду про цифрову торгівлю, яка окреслює усі основоположні свободи у цій сфері. Шмигаль зазначив, що це вже друга Угода про цифрову торгівлю після Великої Британії.

"Тепер український бізнес може експортувати продукцію в Канаду без тарифів, навіть якщо складові цієї продукції мають походження з ЄС, ЄАВТ, Британії та Ізраїлю. Такий підхід заохочує іноземний бізнес створювати виробництва в Україні та включає нас до глобальних виробничих ланцюгів", — зазначив прем'єр-міністр.

Крім того, він подякував Канаді за підтримку України та висловив надію на подальшу плідну співпрацю для розширення та покращення українського бізнесу.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прилетів до Канади. Там, а також у США, очільник Кабінету міністрів проведе низку зустрічей на найвищому рівні.