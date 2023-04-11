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Україна і Канада уклали угоду у сфері торгівлі: що передбачає документ

11 квітня 2023 22:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україна і Канада уклали угоду у сфері торгівлі: що передбачає документ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: REUTERS/Carlos Osorio
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Україна та Канада оголосили про укладення Угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Документ замінить стару угоду, що була укладена 2017 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Деталі

Новою угодою Україна і Канада розширюють можливості для підприємств, які мають не тільки українську, а ще й іноземну складову своєї продукції. Також буде запроваджено найсучасніший режим лібералізації ринків послуг і здійснення інвестицій. 

Зазначається, що нова угода буде дозволяти сторонам все, що не заборонено. 

Також було оновлено Угоду про цифрову торгівлю, яка окреслює усі основоположні свободи у цій сфері. Шмигаль зазначив, що це вже друга Угода про цифрову торгівлю після Великої Британії. 

"Тепер український бізнес може експортувати продукцію в Канаду без тарифів, навіть якщо складові цієї продукції мають походження з ЄС, ЄАВТ, Британії та Ізраїлю. Такий підхід заохочує іноземний бізнес створювати виробництва в Україні та включає нас до глобальних виробничих ланцюгів", — зазначив прем'єр-міністр.

Крім того, він подякував Канаді за підтримку України та висловив надію на подальшу плідну співпрацю для розширення та покращення українського бізнесу.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прилетів до Канади. Там, а також у США, очільник Кабінету міністрів проведе низку зустрічей на найвищому рівні.

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