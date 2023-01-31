Сколько долгов должна выплатить Украина в 2023 году

Украина должна погасить почти 660 млрд гривен государственного долга в 2023 году
Украина должна погасить 658,44 млрд гривен государственного внутреннего и внешнего долга в 2023 году по действующим соглашениям по состоянию на 1 января.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
-
Отрубил голову и конечности: СБУ разоблачила оккупанта, убившего гражданского в Харьковской области
-
Столичная полиция разоблачила схему распространения наркотиков: запрещенные вещества прятали в желудях
-
Девять лет колонии: ВАКС вынес приговор экс-следователю Генпрокуратуры Дмитрию Сусу
-
Пародия звезды "Квартала 95" на Николая Тищенко в Таиланде попала в тренды YouTube
-
Борьба с коррупцией: Украина — на 116 месте мирового рейтинга
-
Таможенников поймали на махинациях со скорыми: государство понесло 20-миллионный ущерб
-
В Одессе задержали двух мужчин, которые сотрудничали с рф
-
Должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой, — Буданов
-
Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали
-
Михаил Мудрик оказался в центре расистского скандала в Англии: детали
Речь идет именно о государственном долге без учета долгов коммерческого сектора.
536,06 млрд гривен Украина должна выплатить украинским заемщикам, преимущественно банкам (и преимущественно государственным). Из этой суммы 332,82 млрд гривен пойдут непосредственно на погашение долгов. Еще 203,24 млрд — проценты по ссудам.
Внешним кредиторам Украина должна выплатить в 2023 году 122,38 млрд гривен, из которых 94,16 млрд гривен — сумма долга, а еще 28,22 млрд гривен — проценты.
Пик выплат по государственным долгам приходится на май — в этом месяце Украина должна выплатить суммарно внешним и внутренним кредиторам 102,59 млрд гривен. Высокие выплаты запланированы также в июне — 89,93 млрд, ноябре — 84,09 млрд, марте — 72,75 млрд гривен.
В январе выплаты относительно небольшие — 16,04 млрд гривен, из которых 13,19 млрд — внутренний долг, 2,84 млрд — долги перед внешними заемщиками.
Напомним, Международный валютный фонд изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.
Реализация этой программы зависит от ряда условий, включая одобрение ее странами G7, а также донорами и кредиторами Украины, обеспечивающими приемлемость суверенного долга.
В случае одобрения, 3-4-летняя программа будет предусматривать выплату от 5 до 7 млрд долларов в течение первого года.
---
О том, сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году, читайте в авторском материале на сайте Новини.LIVE