Сколько долгов должна выплатить Украина в 2023 году

Пик выплат по государственным долгам приходится на май

Украина должна погасить 658,44 млрд гривен государственного внутреннего и внешнего долга в 2023 году по действующим соглашениям по состоянию на 1 января.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Речь идет именно о государственном долге без учета долгов коммерческого сектора.

536,06 млрд гривен Украина должна выплатить украинским заемщикам, преимущественно банкам (и преимущественно государственным). Из этой суммы 332,82 млрд гривен пойдут непосредственно на погашение долгов. Еще 203,24 млрд — проценты по ссудам.

Внешним кредиторам Украина должна выплатить в 2023 году 122,38 млрд гривен, из которых 94,16 млрд гривен — сумма долга, а еще 28,22 млрд гривен — проценты.

Пик выплат по государственным долгам приходится на май — в этом месяце Украина должна выплатить суммарно внешним и внутренним кредиторам 102,59 млрд гривен. Высокие выплаты запланированы также в июне — 89,93 млрд, ноябре — 84,09 млрд, марте — 72,75 млрд гривен.

В январе выплаты относительно небольшие — 16,04 млрд гривен, из которых 13,19 млрд — внутренний долг, 2,84 млрд — долги перед внешними заемщиками.

Напомним, Международный валютный фонд изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

Реализация этой программы зависит от ряда условий, включая одобрение ее странами G7, а также донорами и кредиторами Украины, обеспечивающими приемлемость суверенного долга.

В случае одобрения, 3-4-летняя программа будет предусматривать выплату от 5 до 7 млрд долларов в течение первого года.

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О том, сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году, читайте в авторском материале на сайте Новини.LIVE