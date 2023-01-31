Скільки боргів має виплатити Україна в 2023 році

Україна має погасити майже 660 млрд гривень державного боргу в 2023 році
Україна має погасити 658,44 млрд гривень державного внутрішнього та зовнішнього боргу в 2023 році за чинними угодами станом на 1 січня.
Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
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Мова йде саме про державний борг, без урахування боргів комерційного сектора.
536,06 млрд гривень Україна має виплатити українським позичальникам, переважно банкам (і переважно державним). З цієї суми 332,82 млрд гривень підуть безпосередньо на погашення боргів. Ще 203,24 млрд — проценти за позиками.
Зовнішнім кредиторам Україна має виплатити в 2023 році 122,38 млрд гривень, з яких 94,16 млрд гривень — сума боргу, а ще 28,22 млрд гривень — відсотки.
Пік виплат за державними боргами припадає на травень — в цьому місяці Україна має виплатити сумарно зовнішнім та внутрішнім кредиторам 102,59 млрд гривень. Високі виплати заплановані також у червні — 89,93 млрд, листопаді — 84,09 млрд, березні — 72,75 млрд гривень.
У січні виплати відносно невеликі — 16,04 млрд гривень, з яких 13,19 млрд — внутрішній борг, 2,84 млрд — борги перед зовнішніми позичальниками.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги розміром 16 млрд доларів, щоб допомогти покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.
Реалізація цієї програми залежить від низки умов, включаючи схвалення її країнами G7, а також донорами і кредиторами України, які забезпечують прийнятність суверенного боргу.
У разі схвалення 3-4-річна програма передбачатиме виплату від 5 до 7 млрд доларів протягом першого року.
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Про те, чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році, читайте в авторському матеріалі на сайті Новини.LIVE