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Украина может получить в марте от ЕС 4,5 млрд евро, — Минэкономики

1 февраля 2024 17:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина может получить в марте от ЕС 4,5 млрд евро, — Минэкономики
Министр экономики Юлия Свириденко. Фото: Facebook-страница политической деятельницы
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В марте Украина планирует получить от Европейского Союза первый транш макрофинансовой помощи в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Как известно, такая программа была утверждена в Европейском совете.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба Минэкономики.

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Что известно о программе Ukraine Facility

По ее словам, принятие решения о создании программы Ukraine Facility является "мощным сигналом". После этого последует следующий шаг, а именно определение конечных условий программы в рамках триалога между Европейским советом, Еврокомиссией и Европейским парламентом.

Уже финальный регламент примет Европарламент на пленарной сессии, которая запланирована на 26-29 февраля 2024 года.

Первая помощь в рамках этой программы для Украины

"Мы рассчитываем получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте. В настоящее время правительство работает над соответствующим соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами. Мы благодарны нашим союзникам за помощь и доверие к Украине", — подчеркнула политик.

Как известно, такая поддержка в рамках программы Ukraine Facility будет предоставляться ежегодно за выполнение определенных в плане критериев о проведении запланированных реформ.

Напомним, лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили финансовую помощь для Украины. В рамках программы Ukraine Facility будет выделено 50 млрд евро.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за создание Фонда для Украины в размере 50 миллиардов евро. Президент отметил, что финансовая помощь не менее важна нашему государству, чем поставка оружия и санкционное давление на Россию.

Минэкономики
Европейский союз
финансовая помощь
Юлия Свириденко
экономика
война в Украине

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