Україна може отримати в березні від ЄС 4,5 млрд євро, — Мінекономіки

Міністр економіки Юлія Свириденко. Фото: Facebook-сторінка політичної діячки

В березні Україна планує отримати від Європейського Союзу перший транш макрофінансової допомоги обсягом 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Як відомо, таку програму було затверджено в Європейській раді.

Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

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Що відомо про програму Ukraine Facility

За її словами, прийняття рішення щодо створення програми Ukraine Facility є "потужним сигналом". Після цього буде наступний крок, а саме визначення кінцевих умов програми в межах тріалогу між Європейською радою, Єврокомісією та Європейським парламентом.

Вже фінальний регламент ухвалить Європарламент під час пленарної сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

Перша допомога в межах цієї програми для України

"Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами. Ми вдячні нашим союзникам за допомогу та довіру до України", — наголосила політик.

Як відомо, така підтримка в межах програми Ukraine Facility буде надаватися кожного кварталу за виконання визначених у плані критеріїв про проведення запланованих реформ.

Нагадаємо, лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили фінансову допомогу для України. У межах програми Ukraine Facility буде виділено 50 млрд євро.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за створення Фонду для України у розмірі 50 мільярдів євро. Президент зазначив, що фінансова допомога не менш важлива нашій державі, ніж постачання зброї та санкційний тиск на Росію.