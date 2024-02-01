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Україна може отримати в березні від ЄС 4,5 млрд євро, — Мінекономіки

1 лютого 2024 17:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україна може отримати в березні від ЄС 4,5 млрд євро, — Мінекономіки
Міністр економіки Юлія Свириденко. Фото: Facebook-сторінка політичної діячки
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В березні Україна планує отримати від Європейського Союзу перший транш макрофінансової допомоги обсягом 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Як відомо, таку програму було затверджено в Європейській раді. 

Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки

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Що відомо про програму Ukraine Facility

За її словами, прийняття рішення щодо створення програми Ukraine Facility є "потужним сигналом". Після цього буде наступний крок, а саме визначення кінцевих умов програми в межах тріалогу між Європейською радою, Єврокомісією та Європейським парламентом.

Вже фінальний регламент ухвалить Європарламент під час пленарної сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

Перша допомога в межах цієї програми для України

"Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами. Ми вдячні нашим союзникам за допомогу та довіру до України", — наголосила політик.

Як відомо, така підтримка в межах програми Ukraine Facility буде надаватися кожного кварталу за виконання визначених у плані критеріїв про проведення запланованих реформ.

Нагадаємо, лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили фінансову допомогу для України. У межах програми Ukraine Facility буде виділено 50 млрд євро.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за створення Фонду для України у розмірі 50 мільярдів євро. Президент зазначив, що фінансова допомога не менш важлива нашій державі, ніж постачання зброї та санкційний тиск на Росію.

Мінекономіки
Європейський союз
фінансова допомога
Юлія Свириденко
економіка
війна в Україні

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