Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украина может получить проценты от замороженных активов Центробанка РФ в ЕС, — Гетманцев arrow

Украина может получить проценты от замороженных активов Центробанка РФ в ЕС, — Гетманцев

9 октября 2023 17:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Активы Центробанка РФ в ЕС — когда Украина может получить компенсацию
Глава финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: rada.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать скорых решений по конфискации активов Центробанка России и средств российских олигархов. Также озвучил, какие решения могут быть приняты в Европейском Союзе (ЕС).

Об этом рассказал руководитель профильного комитета на бизнес-форуме "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: курс на восстановление Украины" в Киеве, передает журналист Новини. LIVE.

Читайте также:

Ситуация с замороженными российскими активами

По словам Гетманцева, проблема активов Центробанка России и российских олигархов не лежит в плоскости политических решений, а в плоскости, являющейся основой западной цивилизации — верховенства права. Учитывая это, происходит поиск решений, которые будут соответствовать уважению собственности как таковой.

"Это является, можно сказать, препятствием, а с другой стороны — это не препятствие, это является основным принципом цивилизации. Когда они не могут принять политически значимое решение, превосходящее верховенство права. Тогда они разрушат основы собственной цивилизации. Поэтому идет поиск тех решений, которые будут вписываться в уважение собственности как таковой", — отметил он.

Как отметил глава финкомитета, одним из таких решений является решение о направлении процентов от замороженных активов Центробанка. Однако это вопрос перспективы.

"Я думаю, что если оно пройдет, и будет иметь материальный эффект, материальную реализацию, то это будет для нас большая победа. Я не ожидаю скорых решений конфискации российских активов, потому что это не Россия — это Евросоюз и Соединенные Штаты. А они, как бы ни относились к агрессору, они должны действовать по закону, по праву, а не по политической целесообразности", — добавил Даниил Гетманцев.

Что еще стоит знать

Напомним, усилиями Службы безопасности Украины были арестованы все активы трех олигархов Путина. Их стоимость составляет около 17 миллиардов гривен.

Ранее мы сообщали, что находящиеся под давлением международных санкций и президента Владимира Путина российские миллиардеры вывели активы на десятки миллиардов из стран Европы после вторжения Москвы в Украину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз