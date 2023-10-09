Активы Центробанка РФ в ЕС — когда Украина может получить компенсацию

Глава финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: rada.gov.ua

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать скорых решений по конфискации активов Центробанка России и средств российских олигархов. Также озвучил, какие решения могут быть приняты в Европейском Союзе (ЕС).

Об этом рассказал руководитель профильного комитета на бизнес-форуме "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: курс на восстановление Украины" в Киеве, передает журналист Новини. LIVE.

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Ситуация с замороженными российскими активами

По словам Гетманцева, проблема активов Центробанка России и российских олигархов не лежит в плоскости политических решений, а в плоскости, являющейся основой западной цивилизации — верховенства права. Учитывая это, происходит поиск решений, которые будут соответствовать уважению собственности как таковой.

"Это является, можно сказать, препятствием, а с другой стороны — это не препятствие, это является основным принципом цивилизации. Когда они не могут принять политически значимое решение, превосходящее верховенство права. Тогда они разрушат основы собственной цивилизации. Поэтому идет поиск тех решений, которые будут вписываться в уважение собственности как таковой", — отметил он.

Как отметил глава финкомитета, одним из таких решений является решение о направлении процентов от замороженных активов Центробанка. Однако это вопрос перспективы.

"Я думаю, что если оно пройдет, и будет иметь материальный эффект, материальную реализацию, то это будет для нас большая победа. Я не ожидаю скорых решений конфискации российских активов, потому что это не Россия — это Евросоюз и Соединенные Штаты. А они, как бы ни относились к агрессору, они должны действовать по закону, по праву, а не по политической целесообразности", — добавил Даниил Гетманцев.

Что еще стоит знать

Напомним, усилиями Службы безопасности Украины были арестованы все активы трех олигархов Путина. Их стоимость составляет около 17 миллиардов гривен.

Ранее мы сообщали, что находящиеся под давлением международных санкций и президента Владимира Путина российские миллиардеры вывели активы на десятки миллиардов из стран Европы после вторжения Москвы в Украину.