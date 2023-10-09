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Україна може отримати відсотки від заморожених активів Центробанку РФ у ЄС, — Гетманцев

9 жовтня 2023 17:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Активи Центробанку РФ у ЄС — коли Україна може отримати компенсацію
Голова фінкомітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: rada.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев заявив, що не варто очікувати на швидкі рішення щодо конфіскації активів Центробанку Росії та коштів російських олігархів. Також озвучив, які саме рішення можуть ухвалити у Європейському Союзі (ЄС).

Про це розповів керівник профільного комітету розповів на бізнес-форумі "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на відновлення України" у Києві, передає журналіст Новини. LIVE.

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Ситуація із замороженими російськими активами

За словами Гетманцева, проблема активів Центробанку Росії та російських олігархів не лежить в площині політичних рішень, а в площині, що є основою західної цивілізації — Верховенства права. З огляду на це, відбувається пошук рішень, які будуть відповідати повазі до власності як такої.

"Це є, можна сказати, перешкодою, а з іншого боку — це не є перешкодою, це є основним принципом цивілізації. Коли вони не можуть прийняти політично значиме рішення, яке переважає Верховенство права. Тоді вони зруйнують підвалини власної цивілізації. Тому йде пошук тих рішень, які будуть вписуватися в повагу до власності як такої", — зазначив він.

Як зауважив голова фінкомітету, одним з таких рішень є рішення про направлення відсотків із заморожених активів Центробанку. Однак — це питання перспективи.

"Я думаю, що якщо воно пройде, і матиме матеріальний ефект, матеріальну реалізацію, то це буде для нас велика перемога. Я не очікую на швидкі рішення на конфіскацію російських активів, бо це не Росія — це Євросоюз і Сполучені Штати. А вони, як би не ставилися до агресора, вони повинні діяти за законом, за правом, а не за політичною доцільністю", — додав Данило Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, зусиллями Служби безпеки України було арештовано всі активи трьох олігархів Путіна. Їх вартість становить близько 17 мільярдів гривень.

Раніше ми повідомляли, що російські мільярдери, які перебувають під тиском міжнародних санкцій і президента Володимира Путіна, вивели активи на десятки мільярдів з країн Європи після вторгнення Москви в Україну.

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