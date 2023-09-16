Украина наращивает производство урана, чтобы вытеснить РФ с рынка, — Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Минэнерго

Украина работает над наращиванием производства урана. Таким образом, стартует вытеснение РФ с рынка.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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Как Украина наращивает производство урана

По словам министра Германа Галущенко, РФ контролирует значительную часть мирового рынка урана.

"Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем, чтобы сдвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине", — отметил он.

Как напомнят в Минэнерго, Украина уже заключила ряд договоренностей с международными компаниями в соответствующем направлении, в том числе с канадской CAMECO.

"В рамках этого сотрудничества недавно первая партия украинского урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате (ВосходГОК), была загружена и отправлена в Канаду, где украинский уран будет использован для производства ядерного топлива на нужды отечественных АЭС", — говорится в сообщении.

В то же время правительство Великобритании предоставило "Энергоатому" кредит на предоставление услуг по обогащению урана на сумму в 192 миллиона фунтов стерлингов.

"Производство урана — это составляющая национальной безопасности для нас", — подчеркнул Герман Галущенко.

Глава Минэнерго также напомнил, что несколько дней назад в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС была загружена первая партия ядерного топлива, разработанная американской компанией Westinghouse Electric Sweden AB и специалистами украинского НАЭК "Энергоатом".

Напомним, Галущенко предупредил украинцев о возможной опасности осенью и зимой.

Также стало известно, что Украина впервые получила ядерное топливо США.