Украина наращивает производство урана, чтобы вытеснить РФ с рынка, — Галущенко
Украина работает над наращиванием производства урана. Таким образом, стартует вытеснение РФ с рынка.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Как Украина наращивает производство урана
По словам министра Германа Галущенко, РФ контролирует значительную часть мирового рынка урана.
"Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем, чтобы сдвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине", — отметил он.
Как напомнят в Минэнерго, Украина уже заключила ряд договоренностей с международными компаниями в соответствующем направлении, в том числе с канадской CAMECO.
"В рамках этого сотрудничества недавно первая партия украинского урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате (ВосходГОК), была загружена и отправлена в Канаду, где украинский уран будет использован для производства ядерного топлива на нужды отечественных АЭС", — говорится в сообщении.
В то же время правительство Великобритании предоставило "Энергоатому" кредит на предоставление услуг по обогащению урана на сумму в 192 миллиона фунтов стерлингов.
"Производство урана — это составляющая национальной безопасности для нас", — подчеркнул Герман Галущенко.
Глава Минэнерго также напомнил, что несколько дней назад в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС была загружена первая партия ядерного топлива, разработанная американской компанией Westinghouse Electric Sweden AB и специалистами украинского НАЭК "Энергоатом".
Напомним, Галущенко предупредил украинцев о возможной опасности осенью и зимой.
Также стало известно, что Украина впервые получила ядерное топливо США.