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Україна нарощує виробництво урану, щоб витіснити РФ з ринку, —Галущенко

16 вересня 2023 16:20
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Україна нарощує виробництво урану, щоб витіснити РФ з ринку, —Галущенко
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міненерго
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Україна працює над нарощуванням виробництва урану. Таким чином стартує витіснення РФ з ринку.  

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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За словами мінстра Германа Галущенка, РФ контролює значну частину світового ринку урану.

"Це сповільнює питання запровадження санкцій, адже багато компаній мають контракти з росіянами щодо постачання урану. Але ми наполегливо працюємо, щоб посунути їх з цього ринку, а також над нарощуванням виробництва урану в Україні", — зазначив він.

Як нагадають у Міненерго, Україна вже уклала низку домовленостей з міжнародними компаніями у відповідному напрямку, зокрема з канадською CAMECO.

"У межах цієї співпраці нещодавно перша партія українського урану, видобутого на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті (СхідГЗК), була завантажена та відправлена до Канади, де український уран буде використаний для виробництва ядерного палива на потреби вітчизняних АЕС", — йдеться у повідомленні.

Водночас уряд Великої Британії надав "Енергоатому"  кредит на надання послуг зі збагачення урану на суму у 192 мільйони фунтів стерлінгів.

"Виробництво урану - це складова національної безпеки для нас", — підкреслив Герман Галущенко. 

Очільник Міненерго також нагадав, що декілька днів тому у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС було завантажено першу партію ядерного палива, розробленого американською компанією Westinghouse Electric Sweden AB та фахівцями українського НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, Галущенко попередив українців про можливу небезпеку восени та взимку.

Також стало відомо, що Україна вперше отримала ядерне паливо від США.

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