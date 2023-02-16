Импорт электроэнергии — Украина договорилась с сетью ENTSO-E нарастить поставки

Увеличат возможности поставки до 700 МВт в любое время

Украина увеличит импорт электроэнергии для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме. Благодаря договоренности с европейской сетью операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличатся возможности поставки до 700 МВт в любое время.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

Увеличение возможностей импорта

Как рассказали в Укрэнерго, после первых массированных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру с 11 октября прошлого года были вынуждены прекратить экспорт электроэнергии в Европу.

Сейчас же страна импортирует ресурс, позволяющий при потере генерации на электростанциях на фоне российских атак уменьшить дефицит мощности. Также благодаря этому удается сократить объем ограничений.

"14 февраля европейское энергообъединение ENTSO-E увеличило возможность импорта электроэнергии в Украину до 700 МВт в любое время. До этого импорт составлял 700 МВт ночью и 600 МВт в другие часы суток", — рассказали в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что это стало результатом совместной работы с европейскими коллегами, которые с пониманием подошли к проблемам Украины.

В Укрэнерго добавили, что намерены расширить технические возможности для коммерческого обмена между Украиной и странами Европы. Сейчас оценивают такую возможность.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Укрэнерго заявили, что последняя ночная атака российских ракет и дронов не повлияет на работу энергосистемы Украины. Дефицита электроэнергии у сети нет, удалось даже снизить объем импорта из Европы.

Ранее мы писали, что в ночь с 15 на 16 февраля одна из российских ракет попала в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Обошлось без жертв, пожар на пораженном объекте был оперативно ликвидирован.

Стоит отметить, что в Киеве и ряде областей несколько дней не применяют ограничения электроснабжения.