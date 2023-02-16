Імпорт електроенергії — Україна домовилась з мережею ENTSO-E наростити поставки

Україна наростить імпорт електроенергії: деталі домовленостей з мережею ENTSO-E
Україна наростить імпорт електроенергії для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі. Завдяки домовленості з європейською мережею операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшаться можливості постачання до 700 МВт в будь-який час.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" у Facebook.
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Збільшення можливостей імпорту
Як розповіли в Укренерго, після перших масованих атак на українську енергетичну інфраструктуру з 11 жовтня минулого року були змушені припинити експорт електроенергії у Європу.
Натомість зараз країна імпортує ресурс, що дозволяє при втраті генерації на електростанціях на тлі російських атак зменшити дефіцит потужності. Також завдяки цьому вдається скоротити обсяги обмежень.
"14 лютого європейське енергооб'єднання ENTSO-E збільшило можливість імпорту електроенергії в Україну до 700 МВт у будь-який час. До цього імпорт становив 700 МВт вночі та 600 МВт в інші години доби", — розповіли у компанії.
У пресслужбі наголосили, що це стало результатом спільної роботи з європейськими колегами, які з розумінням підійшли до проблем України.
В Укренерго додали, що мають намір розширити технічні можливості для комерційного обміну між Україною та країнами Європи. Зараз оцінюють таку можливість.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше в Укренерго заявили, що остання нічна атака російських ракет і дронів не вплине на роботу енергосистеми України. Дефіциту електроенергії у мережі немає, вдалося навіть знизити обсяг імпорту з Європи.
Раніше ми писали, що у ніч з 15 на 16 лютого одна з російських ракет влучила у об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Обійшлося без жертв, пожежа на ураженому об’єкті була оперативно ліквідована.
Варто зауважити, що у Києві та низці областей кілька днів поспіль не застосовують обмеження електропостачання.