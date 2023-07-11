Украина национализировала активы российских олигархов, приближенных к Путину

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Высший антикоррупционный суд принял решение о введении санкций, касающихся многих коммерческих структур и их владельцев. Государственный бюджет получил активы на миллиарды гривен, касающиеся нескольких приближенных к Кремлю олигархов РФ.

Об этом пишет пресс-служба ДБР.

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Какие компании были разоблачены

"Работники ДБР разоблачили десятки компаний, аффилированных с российскими собственниками, деятельность которых подпадала под действие пункта 11 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях". Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур одиозные российские олигархи, приближенные к Путину", — говорится в сообщении.

Список олигархов:

братья Аркадий и Игорь Ротенберги;

Олег Дерипаска;

Евгений Гинер.

Какие российские активы получила Украина

Теперь в Украины есть активы российских олигархов из следующих компаний:

ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" (Дерипаска, ориентировочная стоимость 10 млрд грн);

ТРЦ "Ocean Plaza", ориентировочной стоимостью свыше 350 млн. дол. США (Ротенберг).

88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк" (Гинер).

Инфографика: ДБР

В настоящее время судом арестованы следующие активы (ВАКС рассматривает их национализацию):

ЧАО "Ровнооблэнерго" (93,2%),

АО "Херсоноблэнерго" (99,9%),

АО "Черновцыоблэнерго" (96,8%),

АО "Житомироблэнерго" (95,5%),

ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), 7 гостиниц и 2 ТРЦ, общая стоимость — 2 млрд грн (Гинер).

Что еще удалось национализировать

"Также национализированы различные доли уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. Ethoder Investments Limited) и 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь", — добавили в пресс-службе ДБР.

Кроме того, контролируемые Олегом Дерипаской структуры принимали участие в увеличении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. В государственный бюджет Украины вернули земельные участки и недвижимое имущество в разных областях нашего государства, а также сотни единиц специальной и грузовой техники.

"Владельцы других национализированных Украиной активов — россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько. Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения. ДБР продолжает системную работу для повышения обороноспособности страны и способствует возвращению имущества рашистов в Украине", — подчеркнули в сообщении.

Напомним, ранее работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Донбасса и четырем его подчиненным, наладившим схему фиктивных "боевых" доплат для военных, не участвовавших в боевых действиях. Схема действовала в течение 7 месяцев, а мошенники завладели почти 5 млн. грн.