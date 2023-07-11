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Україна націоналізувала активи російських олігархів, які наближені до Путіна

11 липня 2023 12:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україна націоналізувала активи російських олігархів, які наближені до Путіна
Володимир Путін. Фото: kremlin.ru
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення щодо впровадження санкцій, які стосуються багатьох комерційних структур та їх власників. Державний бюджет отримав активів на мільярди гривень, які стосуються декількох наближених до Кремля олігархів РФ.

Про це пише пресслужба ДБР.

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Які компанії було викрито

"Працівники ДБР викрили десятки компаній, афілійованих з російськими власниками, діяльність яких підпадала під дію пункту 11 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції". Серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур одіозні російські олігархи, наближені до Путіна", — йдеться у повідомленні.

Перелік олігархів:

  • брати Аркадій та Ігор Ротенберги;
  • Олег Дерипаска;
  • Євген Гінер.

Які російські активи отримала Україна

Відтепер Україна має активи російських олігархів з таких компаній:

  • ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (Дерипаска, орієнтовна вартість 10 млрд грн);
  • ТРЦ "Ocean Plaza", орієнтовною вартістю понад 350 млн дол. США (Ротенберги).
  • 88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (Гінер).
Інфографіка: ДБР

Наразі судом арештовані такі активи (ВАКС розглядає їх націоналізацію):

  • ПрАТ "Рівнеобленерго" (93,2%),
  • АТ "Херсонобленерго" (99,9 %),
  • АТ "Чернівціобленерго" (96,8%),
  • АТ "Житомиробленерго" (95,5%),
  • ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%) та 7 готелів й 2 ТРЦ, загальна вартість — 2 млрд грн (Гінер).

Що ще вдалося націоналізувати

"Також націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларті", яке окрім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє ще компанією "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited) та 66,65% "Інвестиційниого союзу "Либідь", — додали у пресслужбі ДБР.

Крім того, структури, які контролює Олег Дерипаска, брали участь у збільшенні й реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У державний бюджет України повернули земельні ділянки та нерухоме майно в різних областях нашої держави, а також сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.

"Власники інших націоналізованих Україною активів — росіяни Олександр Пономаренко та Олександр Скоробогатько. Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення. ДБР продовжує системну роботу для підвищення обороноздатності країни та сприяє поверненню майна рашистів в Україні у державну власність", — наголосили у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Донеччини та чотирьом його підлеглим, які налагодили схему фіктивних "бойових" доплат для військових, які не брали участь у бойових діях. Схема діяла протягом 7 місяців, а шахраї заволоділи майже 5 млн грн.

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