Украина национализировала заводы российского олигарха Дерипаски на 10 млрд. грн.

Российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам

Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски. Их общая стоимость — более 10 млрд грн.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Подробности

По материалам Службы безопасности, Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также надровыдобывающих компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежелевский карьер".

Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд грн. Установлено, что Дерипаска, который входит в ближайшее окружение военно-политического руководства рф, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины.

Таким образом российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.

Напомним, акции компании "Укрнафта" осенью прошлого года передали в собственность государства из-за угрозы национальной безопасности. Это связано с отказом предприятия поставлять нефтепродукты для нужд украинской армии.