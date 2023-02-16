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Україна націоналізувала заводи російського олігарха Дерипаски на 10 млрд грн

16 лютого 2023 20:47
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Україна націоналізувала заводи російського олігарха Дерипаски на 10 млрд грн
Російський олігарх намагався приховати своє відношення до українських активів
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Україна націоналізувала заводи підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски. Їх загальна вартість — понад 10 млрд грн.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Деталі

За матеріалами Служби безпеки, вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній "Глухівський кар’єр кварцитів", "Хустський кар’єр" та "Жежелівський кар’єр".

Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн. Встановлено, що Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва рф, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України.

Таким чином російський олігарх намагався приховати своє відношення до українських активів. Втім, співробітники Служби безпеки викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.

Нагадаємо, акції компанії "Укрнафта" восени минулого року передали у власність держави через загрозу національній безпеці. Це пов’язано з відмовою підприємства постачати нафтопродукти для потреб української армії.

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