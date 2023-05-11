Новые стандарты строительства: бомбоубежища и безопасность

Круглый стол по теме восстановления Украины. Фото: Новини.LIVE

При восстановлении в стране будут учитываться новые стандарты, главный из которых — безопасность. Однако опыт Израиля в Украине не будет использоваться.

Как будут строить и перенимать опыт других стран, во время круглого стола "Строительная отрасль во время войны" 11 мая рассказала председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает журналистка Новини.LIVE.

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Елена Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Так, как себя защищает Израиль — нас не спасет от летящих из РФ ракет. Так, как защищает Швейцария — у нас нет возможностей. Прежде всего мы будем использовать сооружения двойного назначения" — сказала Шуляк.

Это значит, что в Украине будут строить здания с учетом того, чтобы они служили укрытиями. Например, это может быть паркинг или бассейн, который в случае необходимости будет иметь второе назначение.

В целом Шуляк назвала несколько основных стандартов во время восстановления страны, включая безопасность и энергоэффективность.

"Энергетический шантаж со стороны РФ будет только усиливаться. Нам нужно строить так, чтобы не обогревать воздух", — сказала народный депутат.

Напомним, Шуляк подчеркнула, что программа восстановления страны обязательно должна учитывать экологический фактор и евроинтеграционные обязательства Украины соблюдать зеленый курс.