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Україна не буде захищатися так, як Ізраїль: Шуляк назвала нові стандарти безпеки

11 травня 2023 16:58
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Нові стандарти будівництва: бомбосховища та безпека
Круглий стіл на тему відбудови України. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Під час відбудови в країні будуть враховуватися нові стандарти, головний із яких — безпека. Однак досвід Ізраїля в Україні використовуватися не буде. 

Як будуватимуть і чи перейматимуть досвід інших країн, під час круглого столу "Будівельна галузь під час війни" 11 травня розповіла голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає журналістка Новини.LIVE.

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Олена Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Так, як себе захищає Ізраїль — нас не спасе від ракет, які летять з РФ. Так, як захищає Швейцарія — у нас немає можливостей. Перш за все ми будемо використовувати споруди подвійного призначення" — сказала Шуляк.

Це означає, що в Україні будуватимуть будівлі з урахуванням того, щоб вони слугували укриттями. Наприклад, це можу бути паркінг або басейн, який у разі потреби матиме друге призначення. 

Загалом Шуляк назвала кілька основних стандартів під час відбудови країни, серед яких безпека та енергоефективність. 

"Енергетичний шантаж з боку РФ буде тільки посилюватися. Нам треба будувати так, щоб не обігрівати повітря", — сказала народна депутатка. 

Нагадаємо, Шуляк наголосила, що програма відновлення країни обов’язково має враховувати екологічний фактор та євроінтеграційні зобов’язання України дотримуватися зеленого курсу.

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