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Украина получит 50 млрд евро от Евросоюза — когда предоставят первый транш

16 марта 2024 12:14
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Когда Украина получит первые транши помощи от ЕС и МВФ
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украина в скором времени получит первые транши финансовой помощи от Европейского союза и Международного валютного фонда (МВФ). Известно, сколько средств выделят европейские партнеры.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"В этом году мы ожидаем получить 5,4 миллиарда гривен от МВФ", — отметил премьер.

Шмигаль также сообщил, что на следующей неделе Украина ожидает следующий транш от МВФ и первый транш по четырехлетней программе ЕС Ukraine Facility. Как ранее сообщалось в Минфине, речь идет о 4,5 млрд евро.

Что еще нужно знать

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что в следующие два месяца страна получит 6 млрд. евро из четырехлетней программы поддержки от Европейского Союза. Общая сумма помощи — 50 млрд евро.

Мы также писали, что Украина близится к заключению соглашения с Международным валютным фондом по выплате 900 млн долларов по кредиту в размере 15,6 млрд долларов по четырехлетнему соглашению EFF. Договоренности связаны с остановкой помощи от США.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
МВФ
Европейский союз
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деньги
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