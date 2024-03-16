Коли Україна отримає перші транші допомоги від ЄС та МВФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Україна невдовзі отримає перші транші фінансової допомоги від Європейського союзу та Міжнародного валютного фонду (МВФ). Відомо, скільки коштів виділять європейські партнери.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль в етері телемарафону "Єдині новини".

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"Цього року ми очікуємо отримати 5,4 мільярда гривень від МВФ", — зазначив прем'єр.

Шмигаль також повідомив, що наступного тижня Україна очікує наступний транш від МВФ, а також перший транш за чотирирічною програмою ЄС Ukraine Facility. Як раніше повідомляли у Мінфіні, йдеться про 4,5 млрд євро.

Що ще треба знати

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що в наступні два місяці країна отримає 6 млрд євро з чотирирічної програми підтримки від Європейського Союзу. Загальна сума допомоги — 50 млрд євро.

Ми також писали, що Україна наближається до укладення угоди з Міжнародним валютним фондом щодо виплати 900 млн доларів із кредиту в розмірі 15,6 млрд доларів за чотирирічною угодою EFF. Домовленості пов'язані з зупинкою допомоги від США.