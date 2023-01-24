Швеция передаст оборудование для восстановления энергосистемы Украины

Украина восстанавливает энергосистему после российских ракетных атак

Правительство Швеции разрешило государственной компании Svenska kraftnät передать Украине оборудование, необходимое для восстановления энергосистемы после российских обстрелов. В настоящее время компания ведет переговоры по транспортировке этой помощи в Украину.

Об этом заявила министерша энергетики и промышленности Эбба Буш.

Что известно

"Россия использует зиму и холод как оружие против мирного населения и пытается вывести из строя украинскую электроэнергетику. В прошлом шведское правительство предоставляло пакет помощи, чтобы укрепить противовоздушную оборону для усиления способности Украины защищаться от нападений, в том числе и на энергетическую систему. Поддержка Svenska kraftnät способствует реконструкции", — сказала министерша.

По словам шведской чиновницы, прежде чем получить разрешение национального правительства, компания выяснила самые неотложные потребности Украины, наличие у себя нужного оборудования и выяснила, не повлечет ли его передача ущерб энергосистеме Швеции.

Сейчас Svenska Kraftnät ведет переговоры со Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям по транспортировке согласованной правительством помощи в Украину.

Как известно, 14 января россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В ряде областей прогремели взрывы. Кроме гражданских объектов, оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Украины.

В течение дня были зафиксированы удары по объектам энергетики в шести областях. Речь идет об объектах в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

Также известно, что в Украине остается дефицит электроэнергии на уровне понедельника 23 января. Производство электроэнергии незначительно увеличилось. Дефицит мощности остается существенным.