Швеция передаст оборудование для восстановления энергосистемы Украины

Украина получит от Швеции оборудование для восстановления энергосистемы: подробности
Правительство Швеции разрешило государственной компании Svenska kraftnät передать Украине оборудование, необходимое для восстановления энергосистемы после российских обстрелов. В настоящее время компания ведет переговоры по транспортировке этой помощи в Украину.
Об этом заявила министерша энергетики и промышленности Эбба Буш.
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Что известно
"Россия использует зиму и холод как оружие против мирного населения и пытается вывести из строя украинскую электроэнергетику. В прошлом шведское правительство предоставляло пакет помощи, чтобы укрепить противовоздушную оборону для усиления способности Украины защищаться от нападений, в том числе и на энергетическую систему. Поддержка Svenska kraftnät способствует реконструкции", — сказала министерша.
По словам шведской чиновницы, прежде чем получить разрешение национального правительства, компания выяснила самые неотложные потребности Украины, наличие у себя нужного оборудования и выяснила, не повлечет ли его передача ущерб энергосистеме Швеции.
Сейчас Svenska Kraftnät ведет переговоры со Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям по транспортировке согласованной правительством помощи в Украину.
Как известно, 14 января россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В ряде областей прогремели взрывы. Кроме гражданских объектов, оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Украины.
В течение дня были зафиксированы удары по объектам энергетики в шести областях. Речь идет об объектах в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.
Также известно, что в Украине остается дефицит электроэнергии на уровне понедельника 23 января. Производство электроэнергии незначительно увеличилось. Дефицит мощности остается существенным.