Швеція передасть обладнання для відновлення енергосистеми України

Україна відновлює енергосистему після російських ракетних атак

Уряд Швеції дозволив державній компанії Svenska kraftnät передати Україні обладнання, необхідне для відновлення енергосистеми після російських обстрілів. Наразі компанія веде перемовини щодо транспортування цієї допомоги в Україну.

Про це заявила міністерка енергетики та промисловості Ебба Буш.

Що відомо

"Росія використовує зиму та холод як зброю проти мирного населення й намагається вивести з ладу українську електроенергетику. В минулому шведський уряд надавав пакет допомоги, щоб зміцнити протиповітряну оборону задля посилення здатності України захищатися від нападів, зокрема й на енергетичну систему. Підтримка Svenska kraftnät сприяє її реконструкції", — сказала міністерка.

За словами шведської чиновниці, перш ніж отримати дозвіл національного уряду, компанія з'ясувала найнагальніші потреби України, наявність у себе потрібного обладнання та з'ясувала, чи не спричинить його передача шкоди енергосистемі Швеції.

Зараз Svenska Kraftnät веде перемовини зі Шведським агентством з надзвичайних ситуацій щодо транспортування погодженої урядом допомоги в Україну.

Як відомо, 14 січня росія завдала масованого ракетного удару по території України. У низці областей прогриміли вибухи. Окрім цивільних об'єктів, окупанти атакували критичну інфраструктуру України.

Протягом дня загалом були зафіксовані удари по об'єктах енергетики у шести областях. Йдеться про об'єкти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

Також відомо, що в Україні залишається дефіцит електроенергії на рівні понеділка 23 січня. Виробництво електроенергії незначно збільшилось. Дефіцит потужності залишається суттєвий.