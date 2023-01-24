Швеція передасть обладнання для відновлення енергосистеми України

Україна отримає від Швеції обладнання для відновлення енергосистеми: подробиці
Уряд Швеції дозволив державній компанії Svenska kraftnät передати Україні обладнання, необхідне для відновлення енергосистеми після російських обстрілів. Наразі компанія веде перемовини щодо транспортування цієї допомоги в Україну.
Про це заявила міністерка енергетики та промисловості Ебба Буш.
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Що відомо
"Росія використовує зиму та холод як зброю проти мирного населення й намагається вивести з ладу українську електроенергетику. В минулому шведський уряд надавав пакет допомоги, щоб зміцнити протиповітряну оборону задля посилення здатності України захищатися від нападів, зокрема й на енергетичну систему. Підтримка Svenska kraftnät сприяє її реконструкції", — сказала міністерка.
За словами шведської чиновниці, перш ніж отримати дозвіл національного уряду, компанія з'ясувала найнагальніші потреби України, наявність у себе потрібного обладнання та з'ясувала, чи не спричинить його передача шкоди енергосистемі Швеції.
Зараз Svenska Kraftnät веде перемовини зі Шведським агентством з надзвичайних ситуацій щодо транспортування погодженої урядом допомоги в Україну.
Як відомо, 14 січня росія завдала масованого ракетного удару по території України. У низці областей прогриміли вибухи. Окрім цивільних об'єктів, окупанти атакували критичну інфраструктуру України.
Протягом дня загалом були зафіксовані удари по об'єктах енергетики у шести областях. Йдеться про об'єкти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.
Також відомо, що в Україні залишається дефіцит електроенергії на рівні понеділка 23 січня. Виробництво електроенергії незначно збільшилось. Дефіцит потужності залишається суттєвий.