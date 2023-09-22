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Украина получила от ЕС новый транш макрофинансовой поддержки

22 сентября 2023 14:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина получила от ЕС новый транш макрофинансовой поддержки
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Mike Segar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 22 сентября, Европейская комиссия выплатила Украине новую макрофинансовую поддержку из пакета на сумму 18 млрд евро, который запланирован на этот год. Страна получила 1,5 млрд евро.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Сегодня мы выплатили Украине еще 1,5 млрд евро", — рассказала фон дер Ляйен.

Она сообщила, что только в этом году ЕС выплатил 13,5 млрд евро, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб.

"Это также помогает Украине на ее пути в ЕС, поддерживая трансформативные реформы. Европа остается твердо на стороне Украины", — написала президент Еврокомиссии.

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Пост Урсулы фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Напомним, Европейская комиссия предложила дополнительное продолжение временной защиты для людей, которые покидают Украину. Теперь решение должен принять Европейский совет.

Также мы писали, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила Европейскому парламенту, что Украина уже добилась "значительных успехов" после того, как в прошлом году ее назначили кандидатом в членство. Однако Венгрия может не поддержать решение о старте переговоров по вступлению Украины.

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